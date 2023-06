La cause de sa mort est inconnue.

J'ai remporté deux championnats avec Dahrran et il était une pièce très importante au sein de notre équipe , a déclaré Anthony Calvillo.

L'ancien quart-arrière des Alouettes, maintenant coordinateur offensif et entraîneur des quarts, a joué avec Diedrick pendant huit saisons.

Il était toujours de bonne humeur et s'entendait avec tout le monde dans notre vestiaire. Il nous quitte beaucoup trop jeune, j'envoie mes meilleures pensées à ses proches.

Diedrick a été repêché au troisième tour (24e au total) en 2002 par Edmonton. Ignoré lors du repêchage de 2003 dans la NFL, il a passé les deux saisons suivantes avec San Diego, Green Bay et Washington.

Il a remporté la première de ses trois Coupes Grey à sa saison recrue avec Edmonton en 2005.

Il s’est amené à Montréal la saison suivante et y est resté jusqu’à la fin de 2012, ajoutant deux autres bagues de la Coupe Grey au passage en 2009 et 2010.

Après un bref passage à Hamilton en 2013, il a renoué avec les Alouettes pour la dernière saison de sa carrière en 2014.

En 130 matchs en carrière dans la LCF, il a récolté 872 verges et 6 touchés en 179 portées.