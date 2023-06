Beaulieu et Carreau remportent le Grand Prix de Montréal de triathlon

Beaulieu a bouclé le parcours de 750 mètres de nage, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied en 54 min 29 s.

C'est vraiment bien de gagner à la maison. Je suis très heureux , a dit Beaulieu, qui est aussi champion canadien senior.

C'était assez glissant sur le parcours de vélo et il y a eu beaucoup de chutes. Je n'avais pas de stratégie aujourd'hui. J'aurais peut-être fait les choses différemment s'il n'y avait pas eu autant de chutes, mais c'était bien de se détacher sur le vélo. Avec beaucoup de demi-tours, il était facile de rester dans les trois ou quatre positions dans le peloton.

Alexandre Leblanc et William Nolet ont complété le podium.

Maïra Carreau a complété le parcours en 1:00:13. Photo : Courtisie/Triathlon Canada/Bernard Brault / Bernard Brault

Dans la course féminine, Maïra Carreau a pris la tête de la course dans la deuxième transition et n’a pas été inquiétée par la suite.

Je suis assez contente. Je sais que la forme était là, mais je pense que ça fait environ quatre semaines que je participe à des courses consécutives, alors j'espérais simplement le meilleur, en espérant que l'entraînement hivernal porterait ses fruits , a dit l’athlète de 20 ans. Je savais que j'avais une bonne nage et je voulais juste voir qui tirait sur le vélo.

En course, j'ai fait ce que je fais toujours. Commencer à mon rythme et pousser jusqu'au bout. Je suis assez contente dans l'ensemble. J'espère que cela portera ses fruits pour le reste de la saison.

La Gatinoise Kamille Larocque a terminé en deuxième place. Sidney Clement, originaire de Vancouver, a complété le podium et s’est adjugée le titre de championne canadienne junior avec le meilleur résultat parmi les triathlètes de 18 ans ou moins.

Dans la course de World Triathlon féminine, la Britannique Beth Potter a gagné en 58:10, devant la Française Léonie Périault et l'Américaine Summer Rappaport.

Dominika Jamnicky a réalisé la meilleure performance canadienne, une 17e place. Emy Legault a terminé en 40e position, à 3 min 52 s de Potter.

Les meilleurs triathloniens du monde sont à Montréal pour la quatrième étape du World Triathlon cette fin de semaine, avec des courses sprint le samedi et des épreuves de relais le dimanche. Ce championnat comporte 7 rendez-vous, avec une finale à Pontevedra, en Espagne.