Charles Paquet 7e au triathlon de Montréal

Dans la course masculine, la 7e place du Québécois Charles Paquet lui permet d'égaler sa meilleure performance en Coupe du monde. Il avait déjà fini 7e à Hambourg en Allemagne en 2021.

Dans la course à pied, j'ai fait une grosse erreur dans la deuxième transition, a expliqué Paquet. Je pensais à un top 15, mais je me suis accroché: OK, un à la fois, et à la fin de la course à pied, j'étais revenu dans le groupe, et je me suis dit, peut-être un podium.

Après une course comme ça, je ne pouvais pas demander mieux, à la maison avec ma famille , a-t-il conclu.

Le triathlonien Charles Paquet a réalisé une 7e place presque inespérée qui le met en bonne position en vue d'une qualification olympique.

C'est l'Australien Matt Hauser qui a gagné la course en 53 min 47 s, devant le Brésilien Manoel Messias et le Belge Jelle Geens.

Deux autres Canadiens étaient en action. Tyler Mislawchuk a conclu sa compétition en 54:39 et Martin Sobey en 56:55.

Victoire de Beth Potter, Emy Legault 40e

Beth Potter a remporté la course sprint des Championnats World Triathlon de Montréal. Photo : Courtoisie / World Triathlon

Beth Potter a remporté samedi sa deuxième épreuve de la saison (après Abou Dhabi). La Britannique a remporté l'or en 58:10.

Elle a réussi à devancer la Française Léonie Périault de trois secondes. L'Américaine Summer Rappaport a complété le podium, à 10 secondes de Potter.

Je me suis donné un peu d'ouvrage après la partie de natation, a admis la gagnante. Mais après, j'ai exécuté mon plan de match, j'ai pédalé la tête dans le guidon pour remonter au classement, et je suis contente de ma portion de course à pied, je sentais que je pouvais gagner.

La Québécoise Emy Legault a terminé 40e.

Considérant que je reviens d'une blessure, ça a quand même bien été , a réagi Emy Legault au micro de Radio-Canada.

Elle faisait partie des 47 athlètes à s'élancer de la ligne de départ, pour 750 mètres de natation.

Ensuite, les dames ont pédalé 20,16 kilomètres dans les rues du Vieux-Port, avant de conclure leur triathlon avec 5 kilomètres de course à pied.

Legault, qui a gagné l'or au relais féminin et l'argent à l'épreuve individuelle aux Jeux d'été du Canada en 2013, a remporté les championnats nationaux juniors en 2014, ainsi que les championnats nord-américains en 2015.

Avec un temps de 9:29 à la natation, 34:42 au vélo et 17:50 à la course, Legault a terminé en 1:02:01.

Au départ de la natation, je me suis fait caler, j'étais derrière tout de suite, donc j'ai essayé de me faufiler un peu, a-t-elle expliqué. J'étais un peu déçue à ma sortie de l'eau. Au vélo, j'ai essayé de garder mes jambes, car je savais qu'il faudrait courir vite.

Emy Legault en entrevue à Radio-Canada après le triathlon de Montréal 2023 Photo : Société Radio-Canada

Et considérant que je reviens d'une blessure, ça a été une de mes meilleures courses à pied cette année, je suis vraiment contente , a-t-elle dit en riant.

L'autre Canadienne en action, Dominika Jamnicky, a terminé 17e avec un temps de 59:06.

C'est le meilleur résultat de ma carrière, a-t-elle dit, radieuse. Et de réaliser ça dans mon pays, c'est incroyable. J'ai senti tout l'amour (du public) et ça m'a aidée jusqu'à l'arrivée.

Dominika Jamnicki en entrevue à Radio-Canada après le triathlon de Montréal 2023 Photo : Société Radio-Canada

Un top 12 à Montréal, c'est la moitié du standard de qualification olympique, alors c'est ce que je visais, a admis Jamnicky. Mais il y avait d'excellentes athlètes qui avaient la même ambition. J'ai donné tout ce que j'avais.

Beaulieu et Carreau s'imposent aux grands prix Triathlon Québec

Mathis Beaulieu est champion canadien junior et senior. Photo : Gracieuseté : Triathlon Canada - Bernard Brault

Mathis Beaulieu s’est imposé dans les rues de Montréal pour prendre le titre de champion canadien junior dans le Grand Prix Triathlon Québec.

Beaulieu a bouclé le parcours en 54:29.

C'est vraiment bien de gagner à la maison. Je suis très heureux , a dit Beaulieu, qui est aussi champion canadien senior.

C'était assez glissant sur le parcours de vélo et il y a eu beaucoup de chutes. Je n'avais pas de stratégie aujourd'hui. J'aurais peut-être fait les choses différemment s'il n'y avait pas eu autant de chutes, mais c'était bien de se détacher sur le vélo. Avec beaucoup de demi-tours, il était facile de rester dans les trois ou quatre positions dans le peloton.

Alexandre Leblanc et William Nolet ont complété le podium.

Maïra Carreau a complété le parcours en 1:00:13. Photo : Courtisie/Triathlon Canada/Bernard Brault / Bernard Brault

Dans la course féminine, Maïra Carreau (1:00:13) a pris la tête de la course dans la deuxième transition et n’a pas été inquiétée par la suite.

Je suis assez contente. Je sais que la forme était là, mais je pense que ça fait environ quatre semaines que je participe à des courses consécutives, alors j'espérais simplement le meilleur, en espérant que l'entraînement hivernal porterait ses fruits , a dit l’athlète de 20 ans. Je savais que j'avais une bonne nage et je voulais juste voir qui tirait sur le vélo.

En course, j'ai fait ce que je fais toujours. Commencer à mon rythme et pousser jusqu'au bout. Je suis assez contente dans l'ensemble. J'espère que cela portera ses fruits pour le reste de la saison.

La Gatinoise Kamille Larocque (1:00:59) a terminé en deuxième place. Sidney Clement (1:01:24.0), originaire de Vancouver, a complété le podium et s’est adjugé le titre de championne canadienne junior avec le meilleur résultat parmi les triathloniens de 18 ans ou moins.

Les meilleurs triathloniens du monde sont à Montréal pour la quatrième étape du World Triathlon cette fin de semaine, avec des courses sprint le samedi et des épreuves de relais le dimanche. Ce championnat comporte 7 rendez-vous, avec une finale à Pontevedra, en Espagne.