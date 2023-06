Quatre joueurs sanctionnés après le match États-Unis-Mexique en CONCACAF

Les Américains Weston McKennie et Sergino Dest et les Mexicains Cesar Montes et Gerardo Arteaga ont été lourdement sanctionnés vendredi par les dirigeants de la CONCACAF après la demi-finale de la Ligue des nations.

Le match, disputé le 15 juin et et remporté 3-0 par les États-Unis, futurs vainqueurs de la compétition, a été marqué par deux mêlées générales et par des chants homophobes d'une partie des amateurs mexicains envers le gardien de but américain Matt Turner et des jets d'objets divers sur la pelouse.

Montes a reçu un carton rouge direct pour un tacle sur Folarin Balogun, et McKennie a été exclu pour son comportement lors de la mêlée générale qui a suivi.

Arteaga et Dest, eux, ont été exclus après une autre mêlée générale.

Parmi ces quatre joueurs, automatiquement suspendus pour un match après la sanction, McKennie et Montes se sont vu infliger trois matchs de suspension supplémentaires, et Dest et Arteaga deux.

Ces sanctions ne pénaliseront pas l'équipe amériaine lors de Gold Cup, qui commence samedi, car McKennie et Dest n'avaient pas été retenus.

Mais ces sanctions seront un handicap certain pour le Mexique qui avait retenu pour ce tournoi Montes et Arteaga.

