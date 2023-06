La Tchèque Barbora Krejcikova en finale du tournoi de Birmingham

La Tchèque Barbora Krejcikova a obtenu son billet pour la finale du tournoi WTA 250 de Birmingham, en battant la Chinoise Zhu Lin en deux manches de 6-3 et 6-2, samedi.

Krejcikova, 12e au classement mondial, rencontrera dimanche la gagnante de l'autre demi-finale entre la Lettone Jelena Ostapenko (17e) et la Russe Anastasia Potapova (21e), programmée plus tard samedi.

La Tchèque, qui a remporté les Internationaux de France en 2021, tentera d'ajouter un septième titre à son palmarès, un deuxième cette saison après son titre à Dubaï.

Dans sa demi-finale face à Zhu, Krejcikova a toujours fait la course en tête et n'a jamais été inquiétée par son adversaire, 39e au classement WTA.

Elle a pris rapidement le service de la Chinoise dans la première manche qu'elle a empochée en 48 minutes de jeu.

Après une pause pour raison médicale pour permettre à Zhu de se faire masser l'épaule droite, elle a débuté la seconde manche avec un double bris pour mener 4-0, puis 5-1.

Krejcikova a réussi 4 as et a remporté plus de la moitié des échanges sur la première balle de service de son adversaire.

La Tchèque a conclu sur sa deuxième balle de match grâce à un coup droit gagnant qui lui permet de disputer sa première finale sur gazon, à huit jours du coup d'envoi de Wimbledon où son meilleur résultat est une place en huitième de finale, en 2021.

Zhu avait éliminé la Canadienne Rebecca Marino en quart de finale du tournoi.

Kvitova avance à Berlin

À Berlin, en Allemagne, la Française Caroline Garcia no 4 au classement mondial, a été éliminée par la Tchèque Petra Kvitova (no 9) en quarts de finale du tournoi sur gazon WTA 500.

Kvitova l'a emporté en deux manches de 6-4 et 7-6 (7/3).

Petra Kvitova Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Très à l'aise sur gazon, Kvitova a maîtrisé cette rencontre en s'appuyant sur la qualité de son service. Elle a remporté 83% des points sur première balle contre 64% pour Garcia.

Je ne l'avais encore jamais affrontée sur cette surface et c'était un avantage pour moi. C'est une belle revanche après ma défaite en finale à Cincinnati , a réagi la joueuse tchèque de 33 ans.

Deux fois titrée àWimbledon, Kvitova accède aux demi-finales, et affrontera la Russe Ekaterina Alexandrova (RUS) qui a obtenu son billet sans jouer puisque son adversaire du jour, sa compatriote Veronika Kudermetova, a déclaré forfait.

De son côté, la Grecque Maria Sakkari, no 8 au monde, a battu la Tchèque Marketa Vondrousova en deux manches de 7-6 (9/7) et 6-1. Elle affrontera la Croate Donna Vekic (CRO) qui a battu la Russe Elina Avanesyan 6-2 et 7-6 (7/0).