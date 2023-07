Troquer les chiffres pour un ballon de football

Grâce à l'initiative Femmes au football de la LCF, Sabrina Plamondon a effectué un stage avec les Alouettes. Une expérience qui l'incite à faire un virage à 180 degrés puisque la Québécoise de 26 ans souhaite désormais faire sa marque dans le monde du sport.

Le programme Femmes au football permet d'offrir un stage à neuf femmes qui travaillent dans une équipe de la LCF pendant quatre semaines. Photo : CFL

Ce programme a permis à neuf femmes de travailler comme entraîneuse ou au sein des opérations football d'une équipe de la Ligue pendant les quatre semaines du camp d'entraînement.

L'ancienne joueuse de basket et de rugby avait hâte de découvrir les rudiments du football.

C'est un sport qui m'intéressait puisque, selon moi, le foot est un des sports les plus complets! Il y a tellement de personnes qui sont nécessaires pour que ça fonctionne bien. Avec 45 joueurs, les unités spéciales, le quart arrière et les receveurs. À la fin, il faut que toutes ses personnes arrivent la même journée et soient prêtes à atteindre l'excellence.

Plamondon possède un baccalauréat du HEC en finance et termine sa maîtrise en génie industriel à la Polytechnique. Elle était aux anges lorsqu'elle a appris qu'elle allait faire son stage avec les Alouettes, une équipe avec une riche histoire d'excellence et de nombreuses conquêtes de la Coupe Grey, mais qui, surtout, recommençait à zéro.

« Tout changeait dans l'organisation : un nouveau président, un nouveau propriétaire! Moi ce que j'aime, c'est de comprendre comment, de manière efficace, on peut travailler. Que ce soit dans le sport, une banque ou une école, comment optimiser nos processus? Avec les Alouettes, c'était le meilleure des mondes! » — Une citation de Sabrina Plamondon

Jason Maas et Danny Maciocia Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

L'aventure a été intense pour Sabrina qui a été invitée au repêchage, puis au camp d'entraînement à Trois-Rivières. Elle a ainsi pu assister à plusieurs réunions où elle apprenait sur les types de contrat que l'on peut offrir, les transactions à venir, les retranchements ou même les possibles acquisitions.

De voir cette logistique d'assembler l'équipe, la gymnastique mathématique du cap salariale, les aspects financiers, c'est ce que j'ai le plus aimé , soutient la jeune femme de Québec.

Les quatre semaines maintenant terminées, Sabrina Plamondon est fière d'avoir opté pour le Hail Mary, c'est-à-dire d'avoir misé le tout pour le tout avec ce stage dans une organisation professionnelle sportive.

« C'est confirmé que c'est ce que je veux faire. Je ne sais pas encore quelle sera ma route, mais ce sera dans l'industrie du sport. J'ai réalisé que c'était possible d'avoir des femmes à tous les niveaux d'une organisation sportive, qu'il n'y avait pas de limites. » — Une citation de Sabrina Plamondon

Et parions qu'une certaine Catherine Raîche, avocate de formation, qui a fait ses classes avec les Alouettes de Montréal et qui est maintenant directrice générale adjointe des Browns de Cleveland et vice-présidente des opérations football, pourra l'inspirer!

Catherine Raîche Photo : Alouettes de Montréal

C'est une modèle pour moi. Je me suis renseignée sur elle lors de mon stage. J'ai su qu'elle était très curieuse, qu'elle posait beaucoup de questions. J'aspire un jour à la voir et à lui parler.

Et comme Catherine Raîche, la jeune Québécoise n'a pas peur d'oser.

Je me rappelle souvent cette citation de Wayne Gretzky : "100% des tirs qu'on ne tente pas échouent"!

Gageons qu'elle regardera de prêt le prochain match des Moineaux.