Hugo Houle, Guillaume Boivin et Michael Woods au Tour de France

L'équipe Israël-Premier Tech a retenu trois Canadiens dans son équipe pour le Tour de France, mais pas le Britannique Chris Froome, quatre fois vainqueur de la grande boucle. Hugo Houle, Guillaume Boivin et Michael Woods font partie des élus.

L'ambition de l'équipe, qui en sera à sa quatrième participation, est encore une fois de gagner des étapes du Tour de France.

L'an dernier, nous avons remporté deux étapes, alors la barre est haute, mais nous voulons en gagner plus cette fois , a dit Sylvan Adams.

L'équipe que nous avons choisie peut certaiement se battre pour des victoires d'étape. Le groupe, dont font partie trois Canadiens, est homogène, affirme-t-il. Il a participé à La Route d'Occitanie, qui a servi de répétition générale, et c'est Michael Woods qui l'a emporté. Notre équipe devrait en surprendre plus d'un au Tour de France.

Michael Woods a remporté la Route de l'Occitanie. Photo : Twitter/IsraelPremTech

Michael Woods croit que les premières étapes du Tour de France pourraient lui permettre de se démarquer.

Le parcours me convient, a-t-il dit. Au Pays basque, j'ai connu pas mal de succès, notamment avec deux victoires dans la Vuelta. Je veux gagner une étape, et les récentes performances de mon compatriote Derek Gee, d'Ottawa, me donnent un surplus de motivation.

Le directeur de l'équipe, Kjell Carlström, a admis que le choix de l'équipe avait été difficile.

On a dû prendre des décisions difficiles, mais on croit que les huit athlètes sélectionnés vont atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, a précisé Kjell Carlström. Le fait que le choix ait été difficlle montre la profondeur de notre équipe. On ne pouvait choisir tout le monde.

Parmi les athlètes laissés de côté, le Britannique Chris Froome, quatre fois vainqueur du Tour de France.

Je suis évidemment déçu par cette décision. Le Tour de France occupe une place incroyablement spéciale dans mon coeur , a réagi le coureur de 38 ans auprès du site spécialisé GCN . Il a fait part de son intention de revenir sur le Tour de France en 2024 .

Vainqueur en 2013, 2015, 2016 et 2017, Froome avait dû abandonner l'édition 2022 après un test COVID positif.

Le Tour de France s'élancera samedi 1er juillet de Bilbao, au Pays basque espagnol.

L'équipe sera composée de Guillaume Boivin (CAN), Simon Clarke (AUS), Hugo Houle (CAN), Krists Neilands (LAT), Nick Schultz (AUS), Corbin Strong (NZL), Dylan Teuns (BEL), Michael Woods (CAN).