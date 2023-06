Olivier-Maxence Prosper choisi au 24e rang du repêchage de la NBA

Les Kings de Sacramento ont utilisé leur choix pour le sélectionner, avant de l'échanger immédiatement aux Mavericks de Dallas.

L’avant de 2,03 m (6 pi 8 po) jouait avec l'Université de Marquette dans la NCAA, l'an dernier. Au cours de la dernière saison, Prosper a affiché des moyennes de 12,5 points et de 4,7 rebonds récupérés par match. Ses performances ont aidé l'équipe à présenter une fiche de 29-7 en saison, à terminer au 1er rang du Big East et à remporter le tournoi de division.

Olivier-Maxence Prosper avec le commissaire Adam Silver Photo : AP / John Minchillo

Il pourrait grossir dès la saison prochaine la délégation de joueurs montréalais évoluant dans la NBA, un circuit qui compte déjà Luguentz Dort, Benedict Mathurin, Chris Boucher et Khem Birch dans ses rangs.

Sa soeur, Cassandre, connaît aussi une brillante carrière  (Nouvelle fenêtre) au niveau universitaire.

Le début de l'ère Victor Wembanyama

Victor Wembanyama a été le premier choix du repêchage et se rend à San Antonio avec d'énormes attentes pour devenir la nouvelle sensation du basketball.

La sélection du Français de 19 ans, qui était connue depuis des mois, a été annoncée par le commissaire de la NBA, Adam Silver, jeudi soir au Barclays Center de Brooklyn, suivi de chants Wemby! Wemby! de la part d'un groupe de partisans des Spurs qui brandissaient des pancartes depuis la première rangée de sièges.

Wembanyama arrive avec beaucoup plus d'envergure et d'enthousiasme que la plupart des premiers choix. Du haut de son mètre quatre-vingt-dix, il a dominé le Championnat de France lors de sa dernière saison, en étant le meilleur marqueur, rebondeur et bloqueur de tirs de tous les joueurs.

Victor Wembanyama en compagnie du commissaire Adam Silver Photo : usa today sports via reuters con / Wendell Cruz

Aujourd'hui, il fait son entrée dans la NBA, peut-être en tant que meilleur espoir depuis que LeBron James est sorti du lycée en 2003. Wembanyama apporte un ensemble de compétences qui semblent parfaites pour la NBA moderne et trop vastes pour un seul joueur, avec la taille d'un centre et les capacités de tir et de maniement de balle d'un meneur de jeu.

Les Hornets de Charlotte ont choisi Brandon Miller, de l'Alabama en deuxième choix de repêchage.

Scoot Henderson, de la G League Ignite, pressenti comme le choix numéro deux de ce repêchage, a été choisi en troisième position par les Trail Blazers de Portland.

Pour le quatrième et cinquième choix du repêchage, les jumeaux Amen et Ausar Thompson d'Overtime Elite ont été respectivement choisis par les Rockets de Houston et les Pistons de Détroit.

Ça représente beaucoup pour ma famille , a dit Amen Thompson. Nous allions être heureux quel que soit le premier arrivé. Le fait que nous soyons les premiers jumeaux à nous classer dans les cinq premiers, deux fois de suite, signifie beaucoup de choses.

Les Raptors de Toronto ont quant à eux décidé de repêcher Gradey Dick, du Kansas, en 13e position.