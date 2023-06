La LNH range au placard les uniformes spéciaux

Les équipes ne pourront plus porter des uniformes spéciaux lors des séances d'échauffement qui précèdent les matchs, a annoncé jeudi soir Gary Bettman.

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH) a confirmé la nouvelle à Sportsnet. Celui-ci a indiqué que les uniformes spéciaux étaient devenus une source de distraction trop importante.

Depuis plusieurs saisons, les joueurs étaient invités à porter des uniformes spéciaux dans le cadre de soirées thématiques. Ces soirées pouvaient être en soutien aux personnes atteintes de cancer, aux forces militaires, ou encore, à la communauté LGBTQ+.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

C'est devenu une distraction qui jette de l'ombre sur le fait que tous nos clubs, d'une façon ou d'une autre, organisent des soirées qui visent à honorer des groupes ou des causes. Nous préférons que ceux-ci continuent de recevoir l'attention appropriée, plutôt que d'être une distraction , a affirmé Bettman.

Cette saison, plusieurs joueurs ont refusé de porter le chandail arc-en-ciel, en soutien à la communauté, citant parfois des raisons religieuses, parfois des raisons de sécurité. Ce fut le cas de Denis Gurianov, du Canadien de Montréal, en avril dernier. Le joueur, d'origine russe, disait craindre des représailles pour sa famille. Même chose pour le défenseur Ilya Lyubushkin, des Sabres de Buffalo, qui a soulevé l'existence d'une loi du Kremlin, qui interdit les activités faisant la promotion de la communauté LGBTQ+ dans le pays.

Les soirées en soutien à la communauté LGBTQ+ font partie de la campagne You Can Play , auquel la LNH s’est associée en 2012, et qui fait la promotion de l’inclusion dans le sport.

Les chandails peuvent ensuite être mis aux enchères, au bénéfice de différents organismes communautaires.

À Montréal, GRIS-Montréal comptait sur ces soirées pour renflouer ces coffres. L'organisme a pour mission de sensibiliser la population aux enjeux LGBTQ+.