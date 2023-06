Priestman se dit optimiste pour l’arrivée d'un accord sur le salaire des joueuses

Je sais que les deux parties le souhaitent , a expliqué Priestman à la Presse canadienne jeudi.

Priestman n'est pas directement impliquée dans les négociations, le secrétaire général par intérim Jason DeVos étant l'interlocuteur de Canada Soccer. Mais elle dit qu'elle croit qu'il y a un objectif commun de parvenir à un accord couvrant le tournoi.

J'espère simplement qu'il y aura une résolution, car je sais à quel point c'est une distraction quand ce n'est pas le cas , a ajouté Priestman. Lorsque Jason est arrivé (à ce poste), il m'a dit : ''Ma priorité numéro un est de faire en sorte que tout se passe bien, je veux travailler avec vous. Je veux travailler avec les joueurs pour y parvenir."

« Je ne connais donc pas les détails de notre situation. Mais ce que je peux dire, c'est que j'espère que cela va se faire. » — Une citation de Bev Priestman, entraîneuse-chef de l'équipe canadienne de soccer

La capitaine canadienne Christine Sinclair a dit cette semaine que les Canadiennes, classées septièmes au classement FIFA, voulaient que la question soit réglée avant de prendre l'avion pour l'Australie.

Le temps presse. Les Canadiennes doivent se présenter à un camp pour préparer le tournoi sur la Gold Coast australienne le 28 juin.

Nous n'en sommes pas au point où nous ne prendrons pas l'avion, mais le temps vient où nous voulons que les choses soient faites pour que les joueuses n'aient pas à s'en occuper pendant qu'elles se préparent , a dit Sinclair.

Les joueuses canadiennes seront toujours aussi motivées malgré les conflits avec Canada soccer. Photo : Radio-Canada

Canada Soccer et ses équipes masculine et féminine sont impliqués dans un conflit de travail depuis plus d'un an.

Il est donc évident que nous nous rapprochons du but. Je pense que cela se fera. S'agira-t-il d'un contrat à long terme? Non. Mais quelque chose sera fait avant le début de la Coupe du monde , a indiqué Sinclair.

Le Canada débutera le 21 juillet à Melbourne contre le Nigeria (40e) avant d'affronter l'Irlande (22e) le 26 juillet et l'Australie (10e) le 31 juillet à Melbourne.

Nos conversations se poursuivent et nous partageons le désir de résoudre ce problème le plus rapidement possible , a confié DeVos dans un communiqué transmis mercredi à la Presse canadienne.

Les joueurs, qui se sont regroupés l'été dernier au sein de l'Association des joueurs de l'équipe nationale masculine de soccer du Canada, travaillent actuellement à la conclusion de leur première convention collective officielle.

Les deux équipes ont pris des mesures d'ordre professionnel. Les hommes ont boycotté un match amical prévu à Vancouver contre le Panama en juin 2022 parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'avancement des négociations.

Au début de l'année, les joueuses canadiennes ont menacé de ne pas rentrer sur le terrain lors de la SheBelieves Cup aux États-Unis, mais elles sont revenues sur le terrain à contrecœur après que Canada Soccer les a menacées d'une action en justice.