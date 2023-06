Chris Boucher souhaite former la relève de demain

Pour se rendre dans la NBA , Chris Boucher n'a pas eu un parcours facile.

Chris Boucher a inscrit au moins 20 points pour une troisième fois cette saison. Photo : Sergio Estrada-USA TODAY Sports

C'est pour cette raison qu'il partage son expérience avec les jeunes qui participent au 12e camp de Basketball sans frontières au cégep Édouard-Montpetit du 22 au 25 juin.

Un camp qui regroupe les meilleurs joueurs de 18 ans et moins du Canada, de l'Amérique Latine et des Caraïbes.

« Ça m'a pris du temps à réaliser que j'étais chanceux! C'est pas tout le monde qui va arriver dans la NBA , qui va jouer au basket. Tu sais jamais quand ça va partir. » — Une citation de Chris Boucher, Raptors de Toronto

Les joueurs seront conseillés par Boucher, mais aussi par deux anciens du programme : Lugentz Dort du Thunder d'Oklahoma City et Benedict Mathurin des Pacers de l'Indiana. Une chance en or, selon le directeur principal des opérations internationales de la NBA , Chris Ebersole.

À Montréal et Toronto, il y a beaucoup de jeunes qui suivent le basket avec les Raptors et avec des joueurs qui ont du succès comme Jamal Murray, Chris Boucher, Ben Mathurin, tout ses joueurs sont des idoles pour les jeunes ici et ça aide à développer encore plus la relève.

Luguentz Dort et Bennedict Mathurin Photo : usa today sports via reuters con / Trevor Ruszkowski

Ce camp a le flair pour dénicher les futurs talents de demain dont ceux du Québec qui brillent de plus en plus sur la scène internationale.

Cette année, plus 120 joueurs internationaux se sont retrouvés dans des formations de la NBA et 38 étaient passés par les camps de Basketball sans frontières.

Plusieurs Canadiens figuraient parmi eux, dont Jamal Murray, un joueur important des Nuggets de Denver dans leur conquête du championnat. Chris Boucher se réjouit de voir de plus en plus de Québécois dans la NBA .

Jamal Murray embrasse le trophée Larry O'Brien, après la victoire des Nuggets, lundi soir, en finale de la NBA. Photo : Associated Press / Jack Dempsey

« Si tu regardes dans la NBA, on est beaucoup maintenant! C'est vraiment spécial de voir que ce n'est pas juste un, deux ou trois joueurs! Ça montre comment on vient de loin et comment le basket devient important au Québec! » — Une citation de Chris Boucher, Raptors de Toronto