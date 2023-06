Les étincelles attendront entre Beterbiev et Smith

La conférence de presse tenue jeudi au Centre Vidéotron de Québec est probablement aux antipodes de ce à quoi l’on assistera le 19 août entre Artur Beterbiev et Callum Smith.

À l’occasion de ce premier face-à-face en présence du maire de Québec Bruno Marchand, Beterbiev (19-0, 19 K.-O.), champion de l'IBF, du WBC et de la WBO des mi-lourds, et Smith (29-1, 21 K.-O.) sont restés campés dans les règles les plus strictes de la politesse.

Pas de bravade, ni d’esclandre, ni aucun excès de quelque ordre que ce soit. Même quand ils ont été invités à prendre la parole, les deux pugilistes ont fait preuve d’une réserve extrême pour ne pas allumer le gars d’à côté.

Les deux hommes se voyaient en chair et en os pour la première fois. Aucun des deux n’a dénigré ni encensé l’autre.

Callum Smith se battra dans cette catégorie pour la troisième fois de sa carrière. Il a remporté ses deux duels précédents chez les 175 lb avant la limite contre le Dominicain Gilbert Castillo Rivera et le Français Mathieu Bauderlique, deux adversaires qui ne possèdent pas la puissance brute de Beterbiev.

Quand on lui a demandé comment il entrevoyait ce combat en sol ennemi, il s’est contenté de dire qu’un ring était un ring, peu importe où il se trouve, et que c’est dans le ring que les combats se gagnent.

Homme de peu de mots, surtout en raison de la barrière de la langue, Beterbiev a dit qu’il était heureux de revenir se battre à Québec pour la première fois en neuf ans.

Questionné à savoir s’il était d’accord avec l’affirmation de son entraîneur Marc Ramsay voulant que Smith représente le plus grand défi de sa carrière professionnelle, il a répondu qu’il connaîtra la réponse à l’issue du combat.

Enfin, quand on lui a demandé à quoi il attribuait sa fiche parfaite de 19 victoires et 19 K.-O., il a répondu pince-sans-rire : Je crois que j’ai été chanceux. J’espère que la chance restera de mon côté.

Avec une chance pareille, on devrait aller au casino ensemble , lui a répondu l'animateur de la conférence.

Alors, pour la pétarade, il faudra attendre. D’autant que les feux d’artifice de la Fête nationale ont déjà été interdits en raison des feux qui ravagent les forêts du Québec.