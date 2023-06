C’est la toute première fois qu’une fédération internationale est expulsée du mouvement olympique. Cependant, la situation de l’IBA était tellement irrécupérable qu’on peut se demander comment il se fait que le CIO ait mis autant de temps à pousser ces voyous vers la sortie.

L’histoire de l’IBA, corrompue jusqu’à l’os, démontre à quel point les grandes organisations sportives internationales sont lentes et peu agiles lorsque vient le temps de stopper des malversations. Et ce, même lorsqu’elles surviennent aux vu et au su de tous!

Ce scandale, qui durait depuis sept longues années, avait débuté à l’été 2016, quelques jours avant les Jeux de Rio. Le quotidien britannique The Guardian avait alors réalisé une entrevue avec un sonneur d’alerte irlandais qui soutenait qu’un groupe d’officiels de l’AIBA (l’ancien nom de l’IBA) s’étaient réunis pour déterminer à l’avance l’identité des boxeurs qui devaient être déclarés gagnants.

Et le sonneur d’alerte ne s’était pas trompé.

***

J’ai couvert cette compétition. Et tel que prédit par The Guardian, certains résultats de combats défiaient tout simplement l’imagination.

L’un des points de bascule avait été la défaite subie par l’Irlandais Michael Conlan aux mains du Russe Vladimir Nikitin. Or, le Russe avait été tellement dominé et amoché durant ce combat qu’il s’était avéré incapable de poursuivre la compétition!

Le Russe Vladimir Nikitin a gagné la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio. Photo : AFP / YURI CORTEZ

Au fil du tournoi, il était devenu limpide que certains combats étaient arrangés. Au point que les organisateurs avaient eu peine à présenter des cérémonies de remise des médailles en raison des fortes protestations des spectateurs.

À l’époque, Radio-Canada avait démontré que le même groupe de cinq ou six officiels était toujours impliqué dans les combats controversés. Une enquête indépendante avait par la suite révélé que l’ex-directeur exécutif de l’AIBA, Karim Bouzidi, modifiait les assignations des juges et arbitres pour les combats dont l’issue avait été déterminée à l’avance.

***

Sept ans plus tard, au terme d’un vote majoritaire de 69 contre 1 (10 abstentions) l’IBA se fait expulser du mouvement olympique en raison de son incapacité à réformer sa gouvernance, de son manque de crédibilité et de sa dépendance financière à l’endroit de la pétrolière russe Gazprom.

L’influence de la Russie sur les opérations de l’IBA est aussi un aspect intéressant de cette affaire. Elle fait partie de la trame de fond depuis le début.

L’actuel président de l’IBA est d’ailleurs Russe. Il s’appelle Umar Kremlev. Et selon la publication spécialisée InsideTheGames, Kremlev a adopté dans ses correspondances avec le CIO un langage pouvant être assimilé à de l’intimidation alors que l’IBA était menacée de se faire retirer le droit d’organiser le tournoi de boxe des Jeux de Paris 2024.

L’IBA avait d’ailleurs été suspendue du mouvement olympique en 2019 en raison de son incapacité à se réformer. Et c’était le CIO lui-même qui avait pris en charge l’organisation des compétitions de boxe des Jeux de Tokyo. Pour ces Jeux, le CIO avait notamment mis de l’avant un nouveau système de notation (cinq juges au lieu de trois) et aucun des juges et arbitres présents aux Jeux de Rio n’avait été retenu.

En 2022, Umar Kremlev a probablement signé son arrêt de mort auprès du CIO lorsqu’il a manoeuvré pour faire exclure un candidat qui se présentait contre lui à l’élection à la présidence de l’IBA. Le Tribunal arbitral du sport avait conclu que la candidature du Hollandais Boris van der Vorst avait été injustement refusée et qu’il fallait tenir une nouvelle élection. Mais cela n’a jamais été fait.

Selon InsideTheGames, la démission de tous les membres du comité d’audit chargé de vérifier les finances de l’IBA avait aussi grandement inquiété le Comité international olympique.

***

En 2017, au lendemain du tournoi de boxe truqué de Rio 2016, le Taiwanais Wu Ching-kuo avait été forcé de démissionner de la présidence de l’AIBA en raison, notamment, de malversations financières. Un rapport avait révélé, entre autres, que la fédération avait obtenu un prêt de 10 millions d’une compagnie de l’Azerbaïdjan et que ce prêt, curieusement, n’avait jamais été remboursé.

Wu avait alors été remplacé par le Russe/Ouzbek Gafur Rakhimov. Or, ce dernier était identifié par plusieurs organismes ou pays (comme Interpol, le département d’État des États-Unis et la Grande-Bretagne) comme étant membre de la mafia russe. On le désignait par ailleurs comme étant l’un des quatre ou cinq plus importants trafiquants d’héroïne du monde!

Gafur Rakhimov Photo : Getty Images / Gafur Rakhimov

Gafur Rakhimov avait par ailleurs joué un rôle de premier plan pour permettre à la Russie d’obtenir les votes cruciaux de certains pays asiatiques en vue de l’obtention des Jeux d’hiver de Sotchi.

Comment un type comme Gafur Rakhimov avait-il bien pu devenir président d’une fédération internationale comme l’AIBA? Mystère et boule de gomme. Il semblait pourtant connu puisque, aussi loin qu’en 2000, le gouvernement australien lui avait interdit l’entrée sur son territoire à l’occasion des Jeux de Sydney.

Bref, le CIO aurait dû chasser l’IBA de la famille olympique depuis très longtemps. Il est même ahurissant que ce dossier, d’une saleté abjecte, ait traîné durant toutes ces années.

Mais bon, ce ne sera toutefois pas la première fois que Thomas Bach aura fait preuve de mollesse dans un dossier impliquant des intérêts russes.