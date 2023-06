Notre grand espoir olympique en surf n’est pas (encore) canadien

Plusieurs s’entendent dans la famille olympique canadienne pour dire qu’Erin Brooks pourrait y réaliser de grandes choses.

L’adolescente de 15 ans fait déjà beaucoup parler d’elle en raison de ses performances sur la scène internationale, où elle se présente sous les couleurs du Canada. Plus tôt ce mois-ci, elle a fini 2e aux mondiaux au Salvador.

Or, si Brooks bénéficie d’une dérogation pour concourir sous la feuille d’érable, son statut actuel ne lui permettrait pas de le faire sur les plages de Tahiti, théâtre des épreuves des prochains JO. Pas plus qu’aux Jeux panaméricains, au Chili, du 20 octobre au 5 novembre.

Même si tous les articles de journaux et la plupart des sites officiels traitant de surf soulignent sa double nationalité, le gouvernement canadien tarde à la reconnaître.

Depuis trois ans, la famille de la jeune femme essaie, avec l’appui du Comité olympique canadien (COC) et de Surf Canada, de convaincre les autorités de lui attribuer officiellement sa citoyenneté.

« Je me concentre sur mes compétitions. Cette histoire de citoyenneté, je laisse ça à mon père et à ceux qui peuvent s’en occuper. Je me concentre sur le surf. »

Brooks est née et a grandi au Texas avant de déménager à Hawaï pour poursuivre sa carrière de surfeuse. Mais elle a aussi des liens directs avec le Canada, où des membres de sa famille élargie vivent pour la plupart dans la région de Montréal.

Ses grands-parents sont nés au Québec avant d’émigrer en Californie. Sa mère est Allemande. Son père est natif des États-Unis et était donc admissible à la double citoyenneté selon la loi canadienne de l’époque. Mais ces règles ont changé.

Erin a dû emprunter un chemin différent pour accéder à la citoyenneté. Elle a déposé une demande en ce sens directement au ministre fédéral de l’Immigration Sean Fraser.

Ce dernier dispose des pouvoirs pour lui accorder une exemption et le statut de citoyenne canadienne sur la base de la valeur exemplaire et exceptionnelle qu’elle offre au pays.

Le président et directeur général du COC, David Shoemaker, ne perd pas espoir.

« On s’approche de plus en plus de l’échéance. J’espère simplement que ça se fera. Ce serait merveilleux de la voir dans l’équipe du Canada. Nous soutenons sa démarche non seulement pour sa capacité à offrir des résultats au plus haut niveau, mais aussi parce qu’elle est un modèle inspirant pour toutes les jeunes Canadiennes. »