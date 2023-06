Sur la FW45, l'équipe a retouché les pontons, le fond plat, le capot moteur, l'aileron arrière et la suspension arrière pour générer plus d'appui.

La FW45 no 23 d'Alexander Albon à Montréal Photo : Getty Images / Rudy Carezzevoli

Cette 7e place permet à Williams de dépasser l'équipe italienne Alpha Tauri au classement des constructeurs.

Il n'y a pas que nos nouvelles pièces, a admis prudemment le directeur général de l'équipe James Vowles après la course. Il y a eu des circonstances en course, car nous avons très peu roulé sur le sec lors des essais.

D'autres améliorations sont prévues, a dit le patron de l'équipe.

James Vowles en est à sa première saison à la tête de l'équipe Williams. Il était le responsable de la stratégie de l'équipe Mercedes-Benz, et a contribué aux succès de Lewis Hamilton. Avant Mercedes-Benz, il avait mené l'équipe Brawn GP au titre mondial en 2009.

James Vowles et Lewis Hamilton en 2019 Photo : Getty Images / Dan Mullan

Mais l'occasion s'est présentée de succéder à Jost Capito à la tête de l'équipe Williams, rachetée en 2020 par la société d'investissements Dorilton Capital.

Pourquoi quitter une équipe de pointe pour une équipe de fond de grille? Le défi est de taille, et l'ingénieur de formation en est conscient, comme il l'a dit à Radio-Canada.

Il y a beaucoup de gens de très grande qualité chez Mercedes-Benz, dit-il. J'avais atteint la limite de ce que je pouvais faire. Toto (Wolfe) a bâti une équipe très solide, et il ne veut pas changer sa façon de faire. De mon côté, l'occasion s'est présentée de travailler pour une équipe que je suis depuis que je suis jeune.

James Vowles parle à Radio-Canada dans le paddock du Grand Prix du Canada à Montréal Photo : Société Radio-Canada

L'héritage de Williams est immense. C'est à travers cette équipe, si dominante dans les années 80 et 90, que j'ai appris à aimer la F1. Mais le plus important, c'est que cette équipe, qui a souffert durant de nombreuses années, comprend qu'elle doit changer pour pouvoir progresser.

Je n'ai pas accepté le poste juste pour devenir patron d'une équipe, mais pour aider Williams à changer tel que je le conçois, et j'ai cette liberté de pouvoir couler de nouvelles fondations à l'équipe pour redonner du lustre au nom Williams.

James Vowles au muret de l'équipe Williams à Montréal Photo : Getty Images / Peter Fox

Ce genre de défi n'arrive qu'une fois dans la vie, et j'aurais été idiot de ne pas accepter , affirme James Vowles.

James Vowles précise que l'équipe Williams a manqué cruellement de financement dans les années 2000 et a pris beaucoup de retard dans plusieurs domaines, notamment ses infrastructures à l'usine de Grove en Angleterre.

J'ai commencé par faire un portrait juste, sans complaisance, de l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, et je l'ai orientée dans la direction dans laquelle je veux qu'elle aille. Cette étape est faite , précise l'ingénieur britannique.

J'ai dû ensuite préciser le budget que ça nous prend pour atteindre nos objectifs et m'assurer qu'on l'aurait ce budget, c'est fait aussi, car Dorilton a compris ce qu'il fallait faire pour que cette équipe retrouve le chemin de la victoire.

James Vowles a dû analyser le côté organisationnel de l'entreprise, a fait l'évaluation du personnel en place et a compris qu'il fallait y ajouter de l'expertise externe.

Frédéric Brousseau, chef des opérations, équipe Williams Photo : Société Radio-Canada

C'est pour cela que James Vowles a notamment fait appel au Québécois Frédéric Brousseau, originaire de Sainte-Thérèse au nord de Montréal, qui a passé 25 ans chez Pratt & Whitney, l'entreprise de moteurs civils et militaires, dont l'usine est à Longueuil.

Williams avait besoin de l'expertise d'une personne comme Frédéric pour comprendre ce que nous devons faire d'un point de vue gestion pour progresser , explique James Vowles.

Et quand je dis progresser, ce n'est pas seulement d'avoir de meilleurs résultats, mais c'est d'établir de nouveaux standards en F1 en termes de production. Frédéric a construit des usines, il a dirigé des milliers d'employés, les moteurs dont il supervisait la production sont utilisés partout dans le monde avec une fiabilité remarquable. Il était le candidat parfait.

C'est cette vision qui a séduit Frédéric Brousseau.

C'est un apprentissage pour moi, a expliqué le Québécois à Radio-Canada dans le paddock du circuit Gilles-Villeneuve. C'est quelque chose de nouveau.

Frédéric Brousseau en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

Je retourne au tout début de ma carrière comme si je ne connaissais rien. J'ai des années d'apprentissage devant moi. Par contre, j'apporte un bagage différent d'une autre industrie, fait-il remarquer. Je suis extrêmement heureux de cette transition. De plus, j'arrive dans une équipe qui a une histoire, avec Jacques Villeneuve qui a grandi à travers l'équipe, c'est fantastique pour moi de représenter le Québec chez Williams.

Frédéric a sauté a pieds joints dans ce nouveau défi, et il sera avec nous pour de nombreuses anmées , a précisé M. Vowles.

L'autre défi de James Vowles est de convaincre la F1 de revoir le partage des revenus aux équipes, en tenant compte du plafond budgétaire en place, pour que Williams puisse obtenir une plus grand part et puisse se développer comme le dirigeant britannique le souhaite.

James Vowles a l'honnêteté de dire qu'il ne s'amuse pas vraiment en F1. Le milieu est trop compétitif, et le succès est trop éphémère.

Vous pouvez profiter d'une victoire quelques secondes à peine, pas plus. Si vous en profitez trop longtemps, vous perdez du temps que vous pourriez utiliser à chercher à faire encore mieux, estime l'ingénieur britannique. J'admets avoir un boulot de rêve que des millions de gens aimeraient avoir, mais ce que j'apprécie le plus, c'est de bâtir quelque chose, à l'image que je me fais d'une équipe gagnante.

Bien sûr, nous étions tous content de marquer un point à Bahreïn, mais je reste très prudent face à ces petites joies du quotidien , affirme M. Vowles.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Alex Albon dans la Williams au coeur du peloton (entre les deux monoplaces Ferrari) sur le circuit Gilles-Villeneuve Photo : Getty Images / Jared C. Tilton

La septième place d'Alexander Albon à Montréal a permis à l'équipe de marquer 6 autres points. Une belle récolte qui montre que Williams est sur la bonne voie.

Et James Vowles sait que d'autres améliorations à la monoplace FW45 (FW pour Frank Williams) sont à venir, de quoi vivre d'espoir de voir cette équipe dont le titre mondial remonte à 1997 (Jacques Villeneuve), dont la dernière victoire remonte à 2012 (Pastor Maldonado).

Ce que nous avons fait à Montréal nous permet de le croire. Les nouvelles pièces généraient plus d'appui, ce qui devrait nous aider sur tous les circuits, croit le patron de l'équipe britannique, mais il nous faut tourner beaucoup plus pour évaluer les performances de la monoplace.

Je crois qu'on peut tirer plus de notre FW45, conclut-il prudemment, même si c'est toujours difficile de trouver la fenêtre parfaite de réglages pour y arriver.

Le pragmatisme de James Vowles frôle l'insatisfaction chronique. C'est peut-être la clé qui fera avancer l'entreprise dans la direction qu'il souhaite. Avec de la patience, beaucoup de patience.