Le CF Montréal s’offre la 2e équipe de la MLS

La pause internationale a fait du bien au CF Montréal. Un but de Bryce Duke a propulsé le Bleu-blanc-noir vers une victoire de 1-0 contre le Nashville SC, mercredi, au stade Saputo.

Cette victoire contre la 2e équipe de la MLS permet à Montréal (8-9-1) de passer du 9e au 8e rang de l’Est devant le D.C. United et Charlotte, qui comptent 23 points et ont joué un match de plus que l’Impact. Charlotte sera d’ailleurs le prochain adversaire de Montréal, ce samedi, en Caroline du Nord.

Revigorés après un arrêt de 10 jours après une infernale séquence de 15 matchs en 56 jours, les Montréalais en ont profité pour gagner pour la première fois en sept matchs contre Nashville (10-4-5) depuis l’arrivée du club du Tennessee dans la MLS, en 2020. Montréal avait perdu ses deux rencontres contre Nashville au stade Saputo.

Le CF Montréal a réussi son sixième blanchissage de suite au Stade Saputo en MLS. Photo : La Presse canadienne / Christinne Muschi

Les hommes de Hernán Losada continuent de défendre leurs terres avec brio : aucun adversaire n'a fait trembler les filets au domicile du CF Montréal depuis le D.C. United, le 15 avril dernier. C'était il y a huit matchs, toutes compétitions confondues. En MLS, ce sont six blanchissages consécutifs à domicile, et Montréal n’est que la deuxième équipe à réaliser cet exploit depuis la création de la ligue, en 1996.

Confrontés au joueur par excellence de la MLS, Hany Mukhtar, les Montréalais sont parvenus à le museler. Mukhtar a été limité à deux tirs, dont un seul cadré, et n’a créé que deux vraies occasions que ses partenaires ont gaspillées.

Duke a ouvert la marque à la 27e minute après un une-deux entre Mason Toye et Sunusi Ibrahim à l’entrée de la surface de réparation. Un mur de défenseurs s’est formé devant Ibrahim à la droite du gardien Joe Willis, mais l’attaquant nigérian a eu la présence d’esprit de remettre en retrait pour Duke, dont le tir a traversé le rectangle avant de se faufiler sous le gant de Willis.

Le milieu de terrain américain compte désormais deux buts à sa fiche, tous deux inscrits depuis son arrivée de l’Inter Miami, le 12 avril.

Plus de détails à venir.