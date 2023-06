Le temps presse, puisque les Canadiennes doivent amorcer un camp d’avant-tournoi le 28 juin, à Gold Coast.

Nous n’en sommes pas au point où nous refusons de monter à bord de l’avion, mais c’est le moment de régler le tout pour que les joueuses n’aient pas à s’en soucier pendant la préparation , a affirmé la capitaine Christine Sinclair.

Canada Soccer et ses équipes masculine et féminine sont engagées dans un conflit de travail depuis plus d’un an.

Les joueuses canadiennes seront toujours aussi motivées malgré les conflits avec Canada soccer. Photo : Radio-Canada

Bien sûr, il y a eu beaucoup de changement à l’association canadienne dans les derniers mois, a souligné Sinclair en entrevue avec La Presse canadienne. Nous savions que nous allions devoir nous battre. Nous savions que ça prendrait du temps.

Comme équipe, nous avons carrément dit à l’association qu’il nous faut une entente au moins pour la Coupe du monde et le reste de cette année avant de nous rendre là-bas. On s’en approche. Je crois que ça se produira. Est-ce que ce sera une entente à long terme? Non. Mais il se passera quelque chose avant la Coupe du monde.

Le Canada, 7e au monde, commence son tournoi le 21 juillet contre le Nigeria (no 40) à Melbourne. L’équipe se rendra à Perth pour y affronter l’Irlande (no 22) le 26 juillet avant de retourner à Melbourne pour un rendez-vous avec l’Australie (no 10) le 31 juillet.

Canada Soccer n’avait pas répondu à une demande de réaction au moment d’écrire ces lignes.

L’équipe féminine, qui a mis sur pied l’Association des joueuses canadiennes de soccer en 2016, n’a plus de contrat de travail depuis que le précédent est venu à échéance à la fin de 2021.

Les joueuses ont conclu une entente de principe avec Canada Soccer pour leur rémunération de 2022, mais elles soulignent que d’autres enjeux demeurent en suspens.

L’équipe masculine, qui a formé l’Association des joueurs de l’équipe nationale de soccer du Canada l’été dernier, négocie toujours son premier contrat de travail.

Les deux équipes ont employé des moyens de pression. Les hommes ont boycotté un match amical prévu à Vancouver contre le Panama, en juin 2022, car ils n’étaient pas satisfaits de la progression des négociations.

Cette année, les femmes canadiennes ont souhaité faire la grève à la Coupe SheBelieves, aux États-Unis, mais elles sont retournées sur le terrain à contrecœur après que Canada Soccer les eut menacées de poursuites.

Le sélectionneur de l’équipe masculine, John Herdman, a mis Canada Soccer au défi de faire preuve de sérieux en ce qui a trait au financement de son équipe. Les adversaires, selon lui, profitent de camps de plus longue durée et d’un plus grand nombre de matchs que le Canada.

Je ne suis pas au courant de tous les détails du côté des hommes, mais nous menons le même combat qu’eux. Comme joueuses et comme joueurs, nous avons peur de voir nos équipes nationales être larguées par les autres quand on voit le soutien des autres fédérations envers leurs équipes, leurs programmes de développement, leurs ligues professionnelles. […] Certaines choses devront changer si nous voulons rester au bon niveau.