J'ai dû prendre la décision difficile de me retirer de la course, a fait savoir Kretz par courriel. C'est malheureux parce que j'avais l'impression d'être enfin en forme et prête à performer à la maison, mais mon corps avait d'autres plans pour moi. Il n'est ni intelligent ni réaliste pour moi d'essayer de m'aligner le week-end prochain.

L’athlète de 30 ans avait déjà annulé sa participation à la Coupe du monde de Huatulco, au Mexique, samedi dernier, pour augmenter ses chances d’être du départ à Montréal.

Un autre coup du sort que doit encaisser Kretz, qui n’a jamais vraiment eu l’occasion de se faire justice sur le parcours de la métropole. Une fracture de stress au col du fémur l’a gardée sur la touche pendant une bonne partie de la saison 2022. L’année précédente, elle a pu prendre le départ, mais une blessure à un pied avait mis un terme prématurément à sa course, devant parents et amis venus l’encourager.

J'ai vraiment essayé d'être en bonne santé à temps pour cette course, affirme-t-elle. Étant à la maison, c'est très important pour moi, mais je n'y suis pas parvenue. La bonne chose, c'est que la saison est loin d'être terminée et que j'aurai encore beaucoup d'occasions de faire des performances.

Évidemment, comme je n'ai jamais vraiment eu la chance de faire l’épreuve à Montréal, je l’ai fait après les Jeux de Tokyo et je me suis blessée pendant la course. Je n'ai jamais vraiment eu la chance d'exécuter une bonne course devant mes amis et ma famille, donc c'est sûr que Montréal a toujours une place importante dans mon cœur.

À lire aussi : L’élite des triathlètes à Montréal ce week-end

La Blainvilloise souhaitait faire un premier pas vers les Jeux olympiques de Paris 2024 ce week-end, à Montréal. Une place parmi les 12 premières lui aurait offert un premier résultat figurant parmi les critères de qualification olympique de la fédération canadienne, ce qui lui échappe depuis le début de la saison.

À sa première sortie de la saison, à Abou Dabi, elle a obtenu le 29e temps, à 1 min 44 s de la gagnante, la Britannique Beth Potter. Elle a enchaîné avec une 21e place à Yokohama, au Japon, et le 26e rang à Cagliari, en Italie.

Si les indicateurs sont encourageants à l’entraînement, Kretz s’explique mal pourquoi elle n’arrive pas à les reproduire en course. Loin de s’en inquiéter, elle aimerait jouir d’un peu plus de chance, à la nage principalement.

Sur papier, je devrais avoir de bien meilleurs résultats en course, ce qui est quand même un peu frustrant. En triathlon, je dirais que la moitié du temps, c'est de la chance, et comme tu as trois sports, il faut que ce soit une bonne journée pour que tu sois capable d'exécuter les trois. À Yokohama, le vélo et la course étaient peut-être plus près du niveau auquel je performe à l'entraînement, mais à la nage, on dirait que j'ai encore de la misère cette année à transférer ma natation en piscine à ma natation en eau libre en compétition.

Je pense que ça va venir. Avec la blessure l'année dernière, j’ai quand même passé un peu plus d'un an sans courser, ce qui ne m’est jamais arrivé durant ma carrière.

À toute épreuve

À nouveau exclue de l’équipe nationale, Kretz est donc privée du brevet de Sport Canada qui lui permettrait de respirer financièrement. Elle peut toutefois compter sur les conseils et le soutien du Centre national de haute performance, à Victoria, et de son entraîneur, Marc-Antoine Christin. Au gré des épreuves, elle a appris à faire sa place, peu importe les moyens. Elle semble prendre plaisir à faire mentir les sceptiques.

Je dois payer tous les mois pour faire partie du centre national, donc je paie la fédération nationale pour me faire coacher par l'entraîneur, et donc pour faire partie de ce programme-là, a-t-elle souligné. Ça me donne accès à un coach et à du soutien financier. Je dirais que c'est peut-être 50-50 en ce moment pour les déplacements et les courses. Sinon, tout est à mes frais.

La Canadienne Amelie Kretz (au centre), dans la portion cycliste du triathlon des Jeux de Tokyo. Elle suit l'Américaine Taylor Knibb, talonnée par l'Espagnole Miriam Casillas Garcia. Photo : Getty Images / Cameron Spencer

La période d’apaisement avec la fédération est nécessaire après l’abus de confiance des dernières années. Amélie Kretz a dû se défendre, en compétition et contre sa fédération, pour participer à l’épreuve féminine aux Jeux de Tokyo, en 2021, pour laquelle elle avait qualifié une place canadienne. Elle avait signé le 15e temps de la compétition, le meilleur résultat pour une Canadienne aux Jeux olympiques. Tout ça dans le tumulte le plus complet.

Cinq semaines avant les Jeux de Tokyo, me battre avec un avocat pour avoir la place que j'avais qualifiée, c’est sûr que ce n’était pas la meilleure préparation, et ç’a été très difficile émotionnellement.

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis, ce qui a permis de rétablir un lien de confiance avec la fédération, grâce entre autres aux embauches d’un nouveau directeur général, Joe Morissette, et d’un nouveau directeur de la haute performance, Phil Dunne. Une méfiance demeure, mais peut-on la lui reprocher?

C'est assurément plus clair et plus juste que ce l’était avant. C'est sûr que j'ai encore Tokyo en tête, et c'est pour ça que je ne veux pas leur laisser la discrétion de me choisir ou pas. Malgré tout, j'ai vraiment confiance dans les personnes qui sont responsables maintenant, beaucoup plus qu'avant.

Seule femme du groupe affilié au Centre national de Victoria, Kretz, d’un commun accord avec son entraîneur, s’entraîne avec un groupe d’athlètes internationales établies à Boulder, au Colorado. Elle peut se mesurer à de grosses pointures comme la championne olympique en titre, Flora Duffy, sa bonne amie, l’Américaine Kirsten Kasper, et la Belge Valérie Barthelemy.

Ça me permet de profiter de ce qu’elles peuvent m’apporter, et de mon côté, je suis une personne de plus avec qui elles peuvent s'entraîner. C’est du donnant-donnant.

La bonne étoile

Comme le chantaient Mathieu Chedid et Ariane Moffat il y a quelques jours à la Place des Arts de Montréal, Amélie Kretz a elle aussi sa bonne étoile qui l’accompagne depuis janvier. Après une longue bataille contre la maladie, son grand-père Marcel Kretz s’est éteint le 31 janvier dernier à l’âge de 91 ans. Elle a certes perdu un de ses plus fidèles admirateurs, mais c’était aussi une inspiration sur le plan sportif.

Arrivé au Québec en 1953, Marcel Kretz, originaire de l’Alsace, a fait sa renommée comme chef cuisinier. Non seulement était-il amoureux des produits locaux, mais il était aussi soucieux du développement des jeunes talents d’ici, avec qui il a travaillé une bonne partie de sa vie. Une vie en mouvement qu’épouse l’athlète olympique, une sorte d’hyperactivité contagieuse qui lui coule dans les veines, et qui la rend toujours aussi fière.

Ç’a toujours été un athlète. Il habitait Val-David, et il avait accès à un lac, où il a nagé jusqu'à ce qu’il atteigne 85 ou 87 ans. Il allait faire sa brasse chaque jour, donc mes gènes sportifs viennent du côté des Kretz, de lui et de mon père.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

Marcel Kretz est devenu le premier chef canadien à se voir décerner l’Ordre du Canada, en 1998, pour avoir représenté le Canada avec enthousiasme et brio dans des concours internationaux, où il a mis en honneur la cuisine canadienne et fait connaître la qualité supérieure de nos produits alimentaires et agricoles . Sa petite-fille pourrait bien porter les couleurs du Canada sur les terres de ses ancêtres. À Paris, elle deviendrait la première triathlonienne canadienne à participer à trois Jeux olympiques, un exploit qu’elle ne fera pas seule.

Je pense à lui souvent, tu sais. Mon grand-père, ç’a toujours été mon plus grand supporteur. Avant les Jeux de Tokyo, il était malade et il voulait rester en vie juste pour les voir. Puis, après Tokyo, il se disait : “Je pense que je vais être correct, je vais continuer à me battre pour être là, pour pouvoir aller voir les Jeux, à Paris”. Je pense souvent à lui pendant mes courses, je sais qu'il serait fier, et je pense que d'être à Paris, dans son pays d'origine, ce sera vraiment spécial.

Il est venu de la France au début de la vingtaine, et il a toujours été très fier de ses racines françaises. D’ailleurs, j'ai encore de la famille en France, j'ai même un passeport français et donc, j'ai la nationalité. Mon grand-père voulait rester en vie pour pouvoir me voir courser en France, donc je pense que ce sera spécial d'être là pour lui et pour la famille là.

Amélie Kretz occupe actuellement la 50e place au classement de qualification olympique, un rang qui lui confère provisoirement le deuxième billet canadien pour les Jeux de Paris. La Montréalaise Emy Legault décrocherait le premier en raison de son 31e rang.

En août prochain, elle aura un avant-goût du parcours olympique lors de l’épreuve test. Entre la Seine et les Champs-Élysées, le Grand Palais et le Quai d’Orsay, Kretz pourra profiter du prestigieux parcours dessiné par le comité organisateur et qui pourrait être son dernier sur la scène olympique.