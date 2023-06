À un peu plus d’un an des Jeux de Paris 2024, au lieu de voir les mascottes Phryges aux quatre coins de la capitale, ce sont plutôt les escouades anticorruption qui sont au-devant de la scène.

Depuis deux jours, le siège du Comité organisateur, celui de la société publique Solideo qui est chargée des infrastructures olympiques et plus récemment une grande société de marketing reliée aux Jeux, font l’objet de perquisitions policières.

On enquête sur des contrats publics sans appel d'offres, du favoritisme, des détournements de fonds publics et de la corruption.

De plus, certaines grandes entreprises de constructions comme Vinci, Eiffage, Spie Batignolles et GCC qui réalisent les infrastructures olympiques auraient embauché des travailleurs sans papiers qui réclament aujourd'hui leurs justes salaires.

Certains observateurs n'hésitent pas à parler d'un mini-Qatar en référence aux conditions inhumaines sur les chantiers de construction de la dernière Coupe du monde de soccer.

Et dire que Paris 2024 se voulait exemplaire comme l’explique le spécialiste olympique Armand de Rendinger.

Paris voulait des Jeux éthiques et responsables, là cela vient ternir l’image. Mais cela va dans le sens du rapport de la Cour des comptes qui est sorti il y a quelques jours. Il disait qu’il était nécessaire d’investiguer la manière dont certains contrats avaient été octroyés.

Faut-il s’étonner de constater que l'organisation des Jeux olympiques de Paris soit frappée à son tour par des affaires de corruption et de favoritisme? Pas vraiment selon le spécialiste de l’olympisme et auteur du livre Le pari olympique de 2024, chance ou malédiction?

Tous les états démocratiques qui ont organisé des grands évènements sportifs ont été confrontés à ce problème, lié à l’affairisme. Les états que l’on dit autoritaires comme la Russie et la Chine n’ont pas ce type de problèmes.

Pour Armand de Rendinger, les Jeux auront bel et bien lieu et seront bien organisés, mais par contre, l’équilibre économique, social et écologique aura un sérieux problème.

Le budget des Jeux de Paris 2024, comme tous les budgets des pays organisateurs des JO a déjà doublé, passant de 6 à 13 milliards, le spécialiste français sait déjà qui va payer.

En fin de compte, c'est toujours le contribuable qui va payer la note. Comme toujours on a sous-estimé le budget des Jeux et donc le budget a doublé et il risque même de tripler.

L’image de Paris 2024 est assurément entachée et la situation du sport français est loin d’apporter la sérénité. Le climat délétère au sein du comité olympique français a forcé la démission de sa présidente Brigitte Henriques.

La présidence du football français est frappée par des enquêtes pour harcèlement. La présidence du rugby n’est pas épargnée avec des histoires de corruption. La France va accueillir la prochaine Coupe du monde en septembre prochain.

Bonjour l’ambiance!

Thomas Bach en 2022. Photo : Getty Images / LAURENT GILLIERON

Le CIO à la croisée des chemins

Depuis le scandale de corruption qui a frappé les Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, le Comité international olympique (CIO) avait promis de faire le ménage. Force est de constater que la saleté est plus que jamais présente.

En 2004, Athènes a été un fiasco monumental avec des dettes colossales et des infrastructures olympiques dignes d’un cimetière des éléphants avec en toile de fond des responsables corrompus.

Les Jeux de Rio ont été synonymes de corruption et d’affairisme. Le président du Comité olympique brésilien, Carlos Arthur Nuzman, a été condamné à 30 ans de prison.

Les derniers jeux de Tokyo n’ont rien à lui envier. Le président d’une grande société commanditaire des jeux et celui d'une agence de marketing ont été condamnés à respectivement 30 et 18 mois de prison. Et l'ancien responsable des Jeux, Yasuo Mori a été arrêté pour avoir truqué des appels d'offres en échange de pots de vin.

Une affiche dénonce la corruption au Brésil Photo : afp via getty images / CHRISTOPHE SIMON

Convoitises, affairisme, conflits d’intérêts et surtout corruption semblent être ancrés dans la culture olympique. Le CIO est devenu une énorme machine à imprimer de l’argent. L’état olympique engrange aujourd’hui des milliards et en retour les villes et pays organisateurs s'endettent pendant des années pour deux petites semaines de festivités.

Il est certain que les amoureux de l’olympisme seront pris d’une soudaine amnésie quand débutera la cérémonie d’ouverture sur la Seine. Mais les lendemains risquent d’être difficiles.

Ne serait-il pas temps de revoir dans son ensemble la copie olympique? La devise de Pierre de Coubertin devrait peut-être, elle aussi, être revisitée? Plus vite, plus haut, plus fort, c’est ce que comprennent très bien aujourd’hui ceux qui ont corrompu les anneaux.