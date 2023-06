Repêchage simulé 2023 : une certitude, beaucoup de questions

Le deuxième repêchage du Canadien depuis le début de l’ère Kent Hughes-Jeff Gorton se déroulera mercredi et jeudi, à Nashville. Si le premier a été fertile en rebondissements, le second promet tout autant.

Ce n’est pas parce que les champions se pavanent en remplissant la Coupe Stanley tantôt de champagne, tantôt d’enfants, parfois de poutine, que le temps est venu de penser uniquement baseball, golf, pickleball ou que savons-nous encore.

Contrairement à ce que Stéphane Richer, sûrement un peu égaré à l’époque, avait laissé entendre, l’on dirait parfois qu’il n’y a que le hockey dans la vie, même après la Saint-Jean-Baptiste, même pendant que le Québec brûle, mais que les piscines sont à point.

Pour adapter son classique, disons simplement qu’il n’y a pas que le Canadien dans la vie. Voilà où intervient l’exercice du jour : un repêchage simulé de la première moitié du premier tour. Cinq recruteurs ont été consultés, les données ont été compilées, l’ordre a ainsi été développé et personne n’a été molesté au passage.

Pourquoi seulement les 15 premiers? Pourquoi pas!

Il est déjà assez difficile pour quiconque de prédire quoi que ce soit dans un repêchage de la Ligue nationale, au-delà des 15 premières positions, c’est comme si l’on demandait à ces pauvres recruteurs de prévoir le temps qu’il fera le 7 octobre 2025. On peut en parler longuement, mais ce n’est que peu pertinent et bien approximatif.

Futile, alors, l’exercice? Qui sait, peut-être! Mais très amusant.

Avant d’en arriver au cœur du sujet, un peu de patience, le Tricolore ne parle qu’au cinquième rang… s’il n'améliore pas son sort avant.

Voici donc ce qu’a donné notre étude amateur et sa surprenante conclusion au tout premier choix :

1er – Blackhawks de Chicago – CONNOR BEDARD, centre (Pats de Regina, Ligue junior de l’Ouest)

C’était une blague. Pas de conclusion surprenante ici. Une certitude. Le jeune homme se passe de présentation. À 17 ans, il a obtenu 186 points dont 90 buts en 71 matchs, toutes compétitions confondues. Il a établi un record canadien de points (23) au Championnat du monde de hockey junior en route vers la médaille d’or. Il fait consensus.

2e – Ducks d’Anaheim – ADAM FANTILLI, centre (Université du Michigan, NCAA)

Personne n’a osé sortir du rang, même si l’on a senti une hésitation dans la voix de tout un chacun. Sachant que Bedard partira premier, la décision des Ducks est déjà prise, mais s’est-elle faite dans l’harmonie? On peut en douter. Fantilli a un joli pedigree. Un genre de Chris Kreider qui joue au centre, avec probablement une meilleure vision de jeu, comme on nous l’a déjà décrit. Ses 65 points en 36 matchs dans la NCAA lui ont valu le trophée du joueur de l’année, que seuls deux joueurs de 18 ans avaient gagné avant lui : Paul Kariya et Jack Eichel.

3e – Blue Jackets de Columbus – LEO CARLSSON, centre (Örebro HK, Ligue élite de Suède)

C’est mince au centre dans l’Ohio. Pour ne pas dire maigre. Il coule de source que Jarmo Kekäläinen se rabatte sur l’un des quatre pivots vedettes de cette cuvée. À 1,91 m (6 pi 3 po) et 91 kg (200 lb), le Suédois présente un gabarit avantageux doublé d’habiletés hors pair. Une combinaison rare que les Jackets ne peuvent se permettre de laisser filer.

4e – Sharks de San José – WILL SMITH, centre (Programme national de développement américain)

C’est ici que ç’aurait pu chauffer, mais nos craintifs cobayes ont juré qu’on ne les y prendrait pas. L’un d’entre eux est passé à un souffle de sélectionner Matvei Michkov avant de se raviser. Comme nous l’avons rapporté précédemment, le Canadien convoite cette position et s’est montré particulièrement agressif dans ses discussions avec les Californiens pour échanger leur choix. Advenant que rien de tel ne se produise, Will Smith apparaît comme le choix le plus probable au quatrième rang. Un centre droitier intelligent et extrêmement créatif, ce n’est pas monnaie courante.

5e – Canadien de Montréal – DALIBOR DVORSKY, centre (AIK, Première division suédoise)

C’est à partir de leur choix que ça commence à être intéressant , a laissé tomber un recruteur. Comme de fait, c’est à la hauteur du Tricolore que les premières dissensions sont apparues. Ryan Leonard, peut-être en raison des commentaires dithyrambiques de Hughes à son endroit, en a charmé plusieurs, mais finalement, sans que ça fasse l’unanimité, ils ont tranché pour le grand Slovaque Dalibor Dvorsky. Un joueur de centre complet, plus costaud que Smith, au coup de patin modeste, mais aux aptitudes de protection de rondelle hors pair.

Dalibor Dvorsky Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

Il réussit toujours à faire ce qu’il veut pareil en zone offensive. Il complète très bien Nick Suzuki au centre. Il est vraiment bon. Il a dominé le Championnat mondial des moins de 18 ans. Il a traîné son équipe en finale pour la médaille de bronze sans avoir d’équipe derrière lui. […] C’est un excellent individu, ils ont déjà deux Slovaques. Il va remplir un rôle un peu à la Patrice Bergeron… en moins bon.

6e – Coyotes de l’Arizona – DAVID REINBACHER, défenseur (Kloten HC, Ligue nationale suisse)

Ce n’est pas une année pour choisir un défenseur parmi les 10 premiers. Si oui, ce sera Axel Sandin-Pellikka , a lancé un dépisteur.

Ses collègues n’étaient pas tout à fait d’accord, d’où la sélection de l’Autrichien par les dangereux Coyotes. C’est une sélection controversée jusqu’à un certain point; certains le voient en dehors du top 15. Grand défenseur droitier, agile, capable d’une certaine production offensive, assez complet, sa valeur a grandement augmenté dans les derniers mois. Les Coyotes se laisseront tenter.

7e – Flyers de Philadelphie – RYAN LEONARD – ailier droit (Programme national de développement américain)

Il était le complément idéal au duo tout étoile de l’équipe nationale américaine composé de Will Smith et Gabriel Perreault. Leonard est dans le moule d’un attaquant de puissance sans nécessairement en avoir la carrure à 1,80 m (5 pi 11 po) et 82 kg (181 lb). Selon les dépisteurs, il ne se complique pas la vie, possède un bon tir, un instinct de marqueur, du cœur au ventre, de l’agressivité : on peut facilement voir Daniel Brière s’enticher du jeune homme même si Zach Benson apparaît aussi comme un choix logique ici.

8e – Capitals de Washington – MATVEI MICHKOV, ailier gauche (SKA Saint-Pétersbourg, KHL)

À l’unanimité, tout le monde a envoyé le joyau russe à Washington. Autant il y avait un malaise palpable à le sélectionner plus tôt, autant le laisser glisser davantage leur semblait indécent. Pour des connexions évidentes avec la mère Russie, principalement incarnées par Alexander Ovechkin et ses bonnes relations au Kremlin, les Capitals auront confiance en leur capacité à attirer Michkov dans la capitale américaine. C’est aussi une franchise qui peut se permettre d’attendre qu’il écoule les trois autres saisons de son contrat avec Saint-Pétersbourg pendant qu’Ovechkin chasse le record de buts de Wayne Gretzky. Le public aura autre chose à se mettre sous la dent en attendant son arrivée et les Caps sortent tout juste d’années de vaches bien grasses avec une conquête de la Coupe Stanley en 2018. Donc, Michkov.

9e – Red Wings de Détroit – ZACH BENSON, ailier gauche (Ice de Winnipeg, Ligue junior de l’Ouest)

Un gros cœur, de bonnes mains, extrêmement travaillant : il plaira à Steve Yzerman. Ses 1,75 m (5 pi 9 po) et 74 kg (163 lb) l’empêcheront probablement de partir beaucoup plus tôt, mais on parle tout de même d’un grand talent auteur de 98 points en 60 matchs dans la Ligue junior de l’Ouest.

10e – Blues de Saint-Louis – BRAYDEN YAGER, centre (Moose Jaw, Ligue junior de l’Ouest)

L’excellente année de la WHL se poursuit avec la sélection du centre droitier des Warriors de Moose Jaw. Dans la majorité des repêchages simulés, Yager ne sort pas du top 12. Ici non plus. Un choix assez sûr.

11e – Canucks de Vancouver – SAMUEL HONZEK, ailier gauche (Giants de Vancouver, Ligue junior de l’Ouest)

La renaissance du hockey slovaque se poursuit avec ce grand attaquant de 1,93 m (6 pi 4 po). Il jouait dans la cour des Canucks, qui ont besoin de renflouer les coffres à peu près à toutes les positions, exception faite de celles de centre numéro un et de quart-arrière en avantage numérique. Ce qui est déjà pas mal…

12e – Coyotes de l’Arizona – GABRIEL PERREAULT, ailier gauche (Programme national de développement américain)

Mine de rien, le fils de l’ancien du Tricolore Yanic Perreault a fracassé le record de points du programme américain détenu alors par Auston Matthews. Il l’a fait passer de 117 à 132. Comme les Coyotes ont choisi un défenseur avec leur premier choix, les voici avec un attaquant d’une belle créativité. Cette franchise en a besoin autant sur la glace qu’à l’extérieur. Cela dit, certains recruteurs voient Gabriel Perreault descendre un peu.

Ce n’est pas monsieur jeu défensif ou implication physique. Un peu trop de dentelles aussi qui le mènent à commettre des revirements aux deux lignes bleues , nous a dit l’un d’entre eux.

On espère aussi qu’il fera preuve de maturité ces prochaines années. Son frère Jacob ne jouit pas de la meilleure réputation à ce niveau, ce qui pourrait jouer contre son cadet.

13e – Sabres de Buffalo – QUENTIN MUSTY, ailier gauche (Wolves de Sudbury, Ligue junior de l’Ontario)

Premier choix de l’ OHL il y a deux ans, Musty a démontré de belles choses cette année et a accumulé 78 points en seulement 53 matchs. Natif de Hamburg, en banlieue de Buffalo, les Sabres jetteront leur dévolu sur ce produit local, ce qui est loin d’être anecdotique dans leur cas.

14e – Penguins de Pittsburgh – COLBY BARLOW, ailier gauche (Attack d’Owen Sound, Ligue junior de l’Ontario)

Il y avait un sentiment généralisé qu’il fallait lui faire une place dans ces eaux-là. Tout le monde a tenté de l’insérer entre les 12e et 15e rangs sans grand enthousiasme. Il a donc échoué ici.

15e – Predators de Nashville – AXEL SANDIN-PELLIKKA, défenseur (Skelleftea AIK, Ligue élite de Suède)

Un joueur que certains adorent, d’autres un peu moins. Un défenseur offensif avec un excellent coup de patin comme les aiment tant les Predators de Nashville. Si Reinbacher sort effectivement au 6e rang, peu probable que Sandin-Pellikka attende aussi longtemps par la suite puisqu’il semble y avoir une cassure à l’arrière après ces deux-là. Mais, ici, dans notre repêchage simulé, voilà où il pointe.

Un quart-arrière en avantage numérique qui jouera peut-être au sein d’un troisième duo à cinq contre cinq. Une carrière potentiellement semblable à celle que vient de se découvrir Brandon Montour, selon un de nos espions, sans que Sandin-Pellikka n’accumule nécessairement autant de points. Nashville a déjà un quart-arrière en Roman Josi? Certes, mais il vient de souffler 33 bougies. Les Suisses ont beau être maîtres du temps, comme chacun sait, ils ne sont pas éternels pour autant.