Ambiance toxique, il est temps d’en parler dit Bruno Gervais

Le chroniqueur Martin Leclerc en a fait l’objet de sa plus récente offrande, où il a bien expliqué le malaise qui émane du départ de Sansfaçon, causé par une ambiance toxique générée par quelques parents abusifs.

Le sujet fait réagir au point où le gouverneur des Gaulois et ancien défenseur de la LNH Bruno Gervais était enseveli sous les demandes d'entrevue mardi.

On a fait le processus quand la saison s’est terminée, a expliqué Gervais. Il y avait une réflexion à faire de son côté et ce n’est pas précipité ni impulsif comme réaction. Il a pris des vacances et il a pris le temps de réfléchir. Il y avait plusieurs éléments dans la balance, mais ça [NDLR la pression des parents], s’en est un des gros.

Pour un entraîneur la paye c’est la gratitude des gens, des jeunes, et c’est un élément qui est de moins en moins là. Comme société un peu plus individualiste, un peu plus égoïste dans notre approche, on ne voit pas l’apport, on croit que ça nous est dû, et ça, ça devient dur pour quelqu’un qui se sacrifie autant. Des fois ça devient pesant, et je le comprends d’avoir fait cette réflexion.

« Ça devient un choix de vie déchirant pour les passionnés. Quand tu commences à compter le nombre d'heures qu’ils mettent, le temps et l’énergie que ça prend versus le salaire, il n’y a pas grand monde qui accepterait ces conditions-là. » — Une citation de Bruno Gervais

Gervais, qui a pris sa retraite du hockey professionnel en 2017, a commencé à s'impliquer dans le hockey mineur la saison suivante.

J'étais un ancien joueur de la Ligue nationale qui coachait au niveau pee-wee. J’avais un ami qui coachait là, Pascal Trépanier. On était deux anciens de la LNH qui n’ont pas d’enfants dans l’équipe. Dans ma tête, je me disais, tu ne peux pas avoir meilleur scénario. Finalement, ça a été une douche froide et j'ai joué au psychologue toute l’année. Il fallait que je débatte sur qui allait jouer en avantage numérique ou pas et pourquoi, alors que nous notre philosophie c'était de faire jouer tout le monde, admet Bruno Gervais.

Le gouverneur des Gaulois estime que cette situation nuit aux jeunes athlètes.

La perception de l’enfant, c’est qu’il y a deux piliers de leaders dans sa vie, l’entraîneur et ses parents. Si c’est la chicane entre les deux, c’est un peu comme l’enfant qui est pris dans une séparation et que l'un parle en mal de l’autre. C’est déchirant et c’est tellement toxique. Les deux, ça devrait être un partenariat.

« C’est quelque chose qu’on n’accepterait pas dans les écoles, ou sur le marché du travail, mais on dirait que quand on entre dans un aréna, là j’ai le droit de me gâter. » — Une citation de Bruno Gervais

Ça fait déjà longtemps que c’est inquiétant. Ça fait déjà longtemps que c’est très difficile. J’apprécie le fait que l’on en parle maintenant parce que ça met le phénomène en lumière. Ce n’est pas comme si ça sortait de nulle part.

Piste de solution

Dans la foulée de son expérience derrière le banc d’une équipe de hockey mineur, Gervais a conçu une conférence pour sensibiliser les parents aux valeurs que leur attitude véhiculait.

Je me disais que les parents passent à côté du bateau. Ceux qui chialent, et ce n’est pas la majorité, ils passent à côté des valeurs du sport, de ce qu’est l'adversité et à quel point ça peut être utile.

Cette démarche l’a amené à entrer en contact avec Sheldon Kennedy, l'ex-hockeyeur devenu la figure de proue de la lutte à l'intimidation dans le sport, et Respect Group dont Kennedy est le cofondateur. L’organisme se spécialise dans la formation pour prévenir l’intimidation, et offre un programme pour les parents d’enfants qui évoluent dans le sport au niveau élite. Gervais a suivi la formation à plusieurs reprises, et il ne fait aucun doute dans son esprit que ce serait un point de départ tout indiqué pour enrayer le problème.

Tout le monde la fait. Si tu es inscrit, tu la fais. Et s’il y arrive des événements, l’entraîneur n’a qu’à y faire référence.

La gestion des parents est un aspect auquel peu d'entraîneurs sont préparés.

Je connais beaucoup d’entraîneurs impliqués qui ne savent pas comment s’y prendre de ce côté-là. Personne n’est formé en ce sens.