La direction de l'institution en fait l'annonce mercredi.

Quadruple médaillée d’or olympique et six fois championne du monde, Caroline Ouellette revendique un palmarès presque inégalé en hockey.

Membre de l'équipe canadienne pendant 16 ans, Ouellette a participé aux Jeux de Salt Lake City, de Turin, de Vancouver et de Sotchi, repartant chaque fois avec la médaille d’or.

Elle était capitaine de l'équipe canadienne lorsqu’elle a remporté son dernier titre, en 2014.

Troisième marqueuse de l'histoire, derrière Jayna Hefford et Hayley Wickenheiser, Ouellette a amassé 242 points, dont 87 buts, en 220 matchs avec l'équipe nationale, avec laquelle elle a joué sa dernière rencontre en 2015. En 11 championnats du monde, elle a gagné 6 titres.

Sa contribution au hockey déborde largement ses exploits sur la glace.

Elle organise depuis 2014 la Célébration Hockey Féminin Caroline Ouellette, le plus grand tournoi de hockey féminin pour les filles de 5 à 15 ans au Québec, qui présente aussi de nombreuses activités d’initiation afin de favoriser la croissance du hockey féminin.

En 2016, en compagnie de Marie-Philip Poulin et de Kim St-Pierre, elle dirige une équipe d’étoiles féminines au Tournoi international pee-wee de Québec et sept ans plus tard, le tournoi accueille une division féminine pour la première fois de son histoire.

Caroline Ouellette a aussi fait sa marque dans le domaine du coaching. Elle a fait ses débuts derrière le banc à l’Université du Minnesota, à Duluth, longtemps avant de compléter sa carrière de joueuse, en 2006.

Cette année, elle a mené les Stingers de Concordia à la conquête du championnat national universitaire et elle fait partie du personnel d’entraîneur de Hockey Canada depuis 2017.

Avec ses titres olympiques, mondiaux, universitaires américain et canadien, en plus de ses championnats avec les Canadiennes et les Stars de Montréal, difficile de trouver une athlète qui mérite plus le titre de gagnante que Caroline Ouellette.

Les neuf joueuses déjà au Temple de la renommée du hockey : Riikka Sallinen (Finlande), accueillie en 2022

Kim St-Pierre (Canada), 2020

Hayley Wickenheiser (canada), 2019

Jayna Hefford (Canada), 2018

Danielle Goyette (Canada), 2017

Angela Ruggiero (États-Unis), 2015

Geraldine Heaney (Canada), 2013

Angela James (Canada), 2010

Cammi Granato (États-Unis), 2010