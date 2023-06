La corruption qui gangrène les JO ne date pas d’hier

Tokyo 2021

Les JO de Tokyo ont aussi été éclaboussés par un scandale.

Soupçonné de pratiques anticoncurrentielles, Yasuo Mori, ancien responsable de l'organisation des Jeux, a été arrêté.

Les procureurs l'accuseraient d'avoir truqué une série d'appels d'offres représentant un montant total de 40 milliards de yens (370,85 M$ CA) pour l'organisation d'événements olympiques.

Par ailleurs, l'ancien président d’une entreprise japonaise commanditaire des Jeux a été condamné à 30 mois de prison avec sursis par la justice nipponne dans le cadre d'une affaire de pots-de-vin.

Hironori Aoki a été jugé coupable par le tribunal de première instance de la capitale d'avoir versé des pots-de-vin pour assurer à Aoki Holdings, une chaîne japonaise de magasins de costumes d'affaires, de devenir partenaire officiel des Jeux.

Shigeharu Hisamatsu, un ancien responsable de l'agence de publicité japonaise ADK, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Son ancien collaborateur, Toshiaki Tada, a été condamné à un an de prison avec sursis.

Ils avaient été arrêtés en octobre en même temps que l'ancien président d'ADK, Shinichi Ueno. Ce dernier avait reconnu qu’il avait versé l'équivalent d'environ 100 000 euros (145 000 $) à Haruyuki Takahashi, un ancien membre du comité organisateur.

Rio 2016

Carlos Arthur Nuzman, qui a dirigé le Comité olympique brésilien pendant plus de 20 ans, a été condamné à 30 ans et 11 mois de prison pour avoir prétendument acheté des votes pour l’obtention des Jeux.

Nuzman a été trouvé coupable de corruption, d’organisation criminelle, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.

L’ancien gouverneur de Rio Sergio Cabral a également été arrêté, ainsi que les hommes d’affaires Arthur Soares et Leonardo Gryner, qui étaient chargés des opérations pour le comité organisateur.

Selon les enquêteurs, les trois hommes et Nuzman ont soudoyé l’ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, ainsi que son fils, Papa Massata Diack, pour avoir des votes.

Cabral, qui est en prison depuis 2016, a dit au juge qu’il avait payé jusqu’à 2 millions de dollars américains pour six votes au CIO dans la réunion qui a mené à la victoire de Rio pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2016.

Rio avait alors devancé Chicago, Tokyo et Madrid.

Sotchi 2014

Comment oublier que ces JO disputés en Russie ont été frappés par un immense scandale de dopage?

Le président russe Vladimir Poutine après un discours au gala du Comité international olympique le 6 février 2014, veille de la cérémonie d'ouverture des JO de Sotchi. Photo : pool/afp via getty images / ANDREJ ISAKOVIC

En 2015, le Canadien Richard Pound a publié, pour l'Agence mondiale antidopage (AMA), un rapport accablant sur l'athlétisme russe : ces cas de dopage n'auraient pas pu exister sans l'assentiment du gouvernement.

L'AMA suspend l'Agence russe antidopage (RUSADA). Quatre jours plus tard, la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) suspend la Fédération russe (RUSAF).

Puis, en mai 2016, un troisième lanceur d'alerte, l'ancien directeur du laboratoire antidopage de Moscou Grigory Rodchenkov, révèle le système de triche mis en place aux Jeux d'hiver.

Le premier volet du rapport de Richard McLaren, commandé par l'AMA, dénonce un système de dopage d'État élargi à 30 sports, entre 2011 et 2015, avec l'aide active des services secrets russes (FSB), notamment à Sotchi, en 2014, et aux mondiaux d'athlétisme, à Moscou, en 2013.

Les JO de Sotchi ont également été marqués par d’autres types de scandales dévoilés au grand public, tels que les pots-de-vin dans le domaine de la construction.

Olympstroy, une firme créée pour les Jeux, était responsable des infrastructures nécessaires pour le déroulement de l’événement. Elle choisissait les compagnies qui effectueraient les travaux de construction. Les dirigeants de la firme pouvaient demander des pots-de-vin allant jusqu’à 40 % sur des projets de plusieurs milliards de dollars.

Au début, le coût des Jeux olympiques était évalué à environ 2,5 milliards de dollars, un chiffre raisonnable, similaire aux autres Jeux passés. Plus tard, le président russe Vladimir Poutine avait assuré que le coût des Jeux ne dépasserait pas 12 milliards, un montant déjà très élevé.

Durant les années suivantes, les chiffres n’ont pas cessé d’augmenter pour finalement dépasser les 51 milliards, du jamais vu dans l’histoire de l’olympisme. Près de la moitié de cette somme se serait retrouvée dans les poches de fonctionnaires de l’État, soit environ 22 milliards.

Selon Alexeï Navalny, un militant qui avait lancé un site Internet de journalisme de données, la Russie a payé deux fois plus que nécessaire pour la construction d'au moins 10 des bâtiments olympiques, dont le Palais des glaces, le stade Fisht destiné aux cérémonies d'ouverture et de fermeture, et l'aréna pour les épreuves de patinage de vitesse.

Le président Poutine a rejeté les allégations de corruption, affirmant que la hausse des prix avait été causée par de simples erreurs des investisseurs qui ont sous-estimé les coûts.

Un rapport de 2012 de la chambre des audits du gouvernement avait révélé qu'environ 15 milliards de roubles, soit environ 480 millions de dollars américains, constituaient des dépassements de coûts déraisonnables dans les préparatifs pour les Jeux olympiques.

Salt Lake City 2002

Le scandale d'attribution des Jeux olympiques d'hiver de Salt Lake City portait sur des allégations de corruption dans le but d'obtenir le droit d'organiser l’événement. En 1998, des membres du CIO ont été accusés d'avoir accepté des pots-de-vin du comité d'organisation de Salt Lake (COSL) pendant le processus d'attribution des Jeux.

Ces allégations ont entraîné l'exclusion de plusieurs membres du CIO ainsi que l'adoption de nouvelles règles au comité. Des poursuites judiciaires ont été intentées contre les dirigeants du comité de candidature de Salt Lake City par le département de la Justice des États-Unis, pour lesquelles toutes les parties ont par la suite été acquittées.

Les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques de Salt Lake City, le 8 février 2002 Photo : Getty Images / Clive Brunskill

À la suite de l'enquête, 10 membres du CIO ont été exclus et 10 autres ont été sanctionnés. Il s'agissait de la première exclusion ou sanction pour corruption prononcée par l'organisme, qui existe depuis plus d'un siècle. Bien que rien de strictement illégal n'ait été fait, il est estimé que l'acceptation de cadeaux est moralement douteuse.