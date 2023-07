Léa Chevrier, du softball familial à un titre national

Papa et maman passaient beaucoup de temps sur les terrains de softball. C’est en les accompagnant dans les gradins que Léa Chevrier a attrapé la piqûre devenue, depuis, sa passion.

Le mois dernier, elle a contribué à la conquête du titre national de la National Junior College Athletic Association ( NJCAA ) par les Buccaneers du Florida Southwestern State College, une institution scolaire équivalente aux cégeps québécois située à Cypress Lake, au sud de Fort Myers.

Venue en relève à sa position de lanceuse, le 27 mai dernier, dès la deuxième manche de la finale face aux représentantes du Northwest Florida State College (non loin de la frontière de l’Alabama), la jeune femme originaire de Saint-Lazare, en Montérégie, a pris le contrôle du match.

Avec un pointage à égalité 2-2, Chevrier a limité ses rivales à 4 points mérités sur 7 coups sûrs tout en retirant 7 frappeuses sur des prises. En fait, 73 de ses 103 lancers ont résulté en des prises.

Je fréquente ce collège depuis le mois d’août 2022. On a eu la chance de se rendre aux championnats nationaux en mai dernier et on a gagné le titre , a d’abord raconté Chevrier.

C’est en écrivant directement aux directeurs sportifs des différentes institutions qu’elle a pu obtenir des entretiens et sa place au sein des Buccaneers. Florida Southwestern était le meilleur fit pour moi , a dit celle qui entamera à la rentrée sa deuxième et dernière saison dans ce collège avant de passer à l’étape supérieure des universités.

Elle n’a pas encore fait son choix. Elle a cependant déjà identifié les grandes équipes qui constitueraient le summum pour la suite de sa carrière sportive.

Ainsi, ce serait pour elle la réalisation d’un rêve si elle parvenait à mériter une place avec les Sooners de l’Université de l’Oklahoma, le Crimson Tide de l’Alabama, les Bruins de UCLA ou les Cardinals de Stanford.

« C’est un rêve que je chéris en espérant que je puisse performer autant la saison prochaine et retenir l’attention des différentes universités. » — Une citation de Léa Chevrier, joueuse de softball

Parallèlement à son sport, Léa Chevrier aimerait poursuivre des études en gestion du sport ou en communications.

De bonne source

Celle qui est devenue la première Québécoise titrée au sein de la première division de la NJCAA n’avait que 6 ans lorsqu’elle a fait ses premiers pas sur les sentiers et pris ses premiers élans au marbre.

Ses parents ont également inspiré sa sœur dans l’adoption du softball comme sport familial de prédilection.

Sa progression l’a vite conduite sur la scène locale, avec les A’s de Saint-Lazare, où ses parents l’avaient inscrite. Elle est ensuite passée au niveau AA avec les Lions du Lac Saint-Louis avant d’atteindre les équipes du Québec, sur la scène provinciale.

Léa Chevrier lance à plus de 100 km/h. Photo : Facebook/Léa Chevrier

Avec le temps, elle en est venue à développer une expertise à la position de lanceuse, rôle qu’elle affectionne particulièrement.

« J’ai été lanceuse dès mes débuts en softball. C’est une position où tu es toujours dans le feu de l’action. Je pense que c’est ce que j’aime, avoir toujours la balle et avoir un peu la pression de bien performer. » — Une citation de Léa Chevrier

La vitesse moyenne de ses lancers a été mesurée à plus de 60 milles à l’heure (100 km/h) alors que la distance qui sépare la plaque de la lanceuse du marbre n’est que de 43 pieds (13,1 m). Voilà qui ne donne pas beaucoup de temps pour décider si l’on s’élance ou pas.

Rares débouchés sportifs

Même si son plus grand rêve eut été de représenter le Canada aux Jeux olympiques, Léa Chevrier s’est résignée en sachant que son sport ne figure ni au programme de ceux de Paris, en 2024, ni de ceux de Los Angeles, en 2028.

Il y a la ligue professionnelle, mais ça reste plus ou moins accessible. Après mes quatre ans d’université, ça sera peut-être la fin pour moi au softball. Même si l’équipe du Canada a toujours été un rêve, j’y vais une année à la fois. Je ne me casse pas la tête avec ça , a-t-elle insisté.

En attendant, c’est l’esprit de groupe qui alimente la flamme qui continue de brûler en elle.

Le fait d’être avec mes coéquipières sur le terrain, d’être toujours entourée de bonnes personnes qui ont les mêmes buts que moi et qui veulent gagner , a dit Léa en guise de conclusion.

La victoire célébrée sous l'arrosoir rafraîchissant des pompiers locaux Photo : Facebook/Léa Chevrier

Léa Chevrier sera à l'œuvre lors de divers tournois au cours de la saison estivale, dont les championnats canadiens, qui se tiendront du 16 au 20 août, à l'île Perrot, à l'extrémité ouest de l'île de Montréal.