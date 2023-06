Montréal, un triathlon spécial pour Emy Legault

J’étais en douleur pendant la course à Yokohama, au Japon, raconte Emy Legault au sujet de l’épreuve courue le 13 mai. J’ai vu une vidéo de moi à l’arrivée et je boitais. Je ne m’en rendais pas compte pendant la course, mais j’avais vraiment mal.

La douleur était telle qu’une pause de deux semaines s’imposait. Des tests d’imagerie par résonance magnétique l’ont toutefois rassurée : il n’y avait ni fracture de stress ni inflammation. L’explication de la douleur était tout autre.

En novembre dernier, lors d’une compétition au Chili, Emy a chuté violemment lors de la portion à vélo.

Au premier virage, une fille a chuté devant moi. En essayant de l’éviter, j’ai manqué d’espace pour compléter le virage et j’ai terminé dans un lampadaire. Ma hanche gauche a encaissé le coup , ajoute-t-elle.

Aussitôt, elle a été prise en charge par une équipe médicale, mais les ambulanciers ont refusé de la transporter à l’hôpital. Ils m'ont dit que j’étais correcte et ils m’ont ramenée sur le site de compétition.

Dix jours plus tard, malgré la douleur, Emy a participé à l’épreuve d’Abou Dhabi, où elle a terminé 22e. Ensuite, les problèmes se sont enchaînés.

Quand la pause hivernale est arrivée, mon corps m’a lâchée , avoue-t-elle.

Je n’avais pas de fracture à la hanche gauche, mais l’impact était important. Ça a créé un débalancement du bassin. J’ai eu plusieurs blessures ensuite : deux blessures au genou, une à l’aine et une autre à la hanche, toutes du côté gauche. Le lien était facile à faire.

Au retour du Japon, sa douleur était telle qu’elle a décidé de s'arrêter. Plusieurs traitements de chiropratique, de physiothérapie et de massothérapie lui ont permis de se rétablir progressivement. Et comme les résultats de l’IRM étaient rassurants, elle a repris l'entraînement prudemment.

Le volume d’entraînement n’est toutefois pas le même que par les années passées, particulièrement à la course à pied. Ça fait deux semaines que j’ai cessé la marche-course , a-t-elle admis 10 jours avant l’épreuve de Montréal.

Un triathlon disputé le 11 juin, à Laval, l’a rassurée. J’ai testé mon corps et tout a bien été. C’est un go pour Montréal.

Emy ne s’emballe pas trop rapidement. La progression va bien, mais tout n’est pas réglé.

Un retour de blessure, ce n’est jamais parfait. C’est difficile de trouver la formule qui va me permettre de progresser sans douleur. Il y a des trucs que je fais qui vont créer de la douleur.

Le fait que l’épreuve se tienne à Montréal et ne demande aucune implication financière (billets d’avion et hôtel) lui permet de prendre le risque.

Si ce n’était pas Montréal, probablement que je ne serais pas inscrite en raison des frais engendrés. À Montréal, je peux décider à la dernière minute de me retirer, je n'ai rien à réserver.

Objectif « technique »

En 2022, Emy Legault a pris le 12e rang de l’épreuve sprint de la métropole, l’un de ses meilleurs résultats sur le circuit des Séries mondiales. Et l’une de ses plus belles expériences.

Tu n’y crois pas jusqu'au moment où tu le vis. La foule m’a vraiment transportée. C’était incroyable! Je ne l’oublierai jamais. Peu importe le résultat, juste de courir devant cette foule, c'est une expérience inoubliable. Ça donne des ailes.

Sa forme physique est bonne, mais pas optimale, en raison des derniers mois. C’est pourquoi elle ne se fixe pas d’objectif de résultat. Il va falloir que je me laisse aller, que j’apprécie le moment.

Elle et son entraîneur ont tout de même fixé un plan, un objectif technique.

Dans le vélo, c'est là que j’en arrache le plus. Ce n’est pas en raison de ma puissance. C’est mon positionnement dans le peloton qui me coûte cher pour ma course à pied. Si je me positionne bien à vélo, ça pourrait changer ma course à pied, peu importe les dernières semaines.

Si j’y arrive, je peux faire un bon résultat.

L’autre grand objectif demeure une qualification pour les Jeux de Paris. Cela sa première fois. Le processus de qualification en triathlon s’est amorcé en mai 2022 et se conclut en mai 2024. Nous sommes donc en plein dedans.

Questionnée à savoir si sa blessure survient à un mauvais moment, elle se fait philosophe. Si c’était pour arriver pendant les qualifications olympiques, c’est le moment parfait. Ça n’a pas nui à ma première période. Une période extraordinaire. Je n’aurais pas pu espérer mieux. Je suis bien placée au classement.

Si tout va bien, je vais pouvoir faire le reste du calendrier avec les WTCS, les Coupes du monde et les Championnats panaméricains.

Tout est fait en fonction d’une qualification pour les JO, mais elle n’ose pas s’y projeter. Tellement de choses peuvent arriver. Tant que je ne suis pas sur la ligne de départ à Paris, je ne veux pas perdre le focus , conclut-elle

Pour le moment, Emy Legault fait tout pour être dans de bonnes conditions au départ de l'épreuve individuelle, samedi, où elle espère revivre une aussi belle expérience qu’en 2022.