Martina Navratilova guérie de ses cancers

La légende du tennis en a fait l'annonce, lundi, sur Twitter, à la suite de ce qu'elle a décrit comme une journée complète de traitements au Memorial Sloan Kettering Cancer Center, à New York.

Merci à tous les médecins, les infirmières, ainsi que les magiciens des protons et des radiations, entre autres , a-t-elle écrit.

Navratilova, 66 ans, avait annoncé qu'elle avait reçu un diagnostic de cancer de la gorge et de cancer du sein en janvier, et qu'elle commencerait des traitements ce mois-là. Elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein non invasif en 2010 et avait subi une tumorectomie.

La gagnante de 18 titres en tournois majeurs avait remarqué un ganglion lymphatique élargi dans son cou en novembre.

Une biopsie avait révélé le cancer de la gorge à un stade précoce. Elle se sentait assez bien pour reprendre son travail à la télévision au tournoi de Miami, en mars.