Les Alouettes recommencent leur saison

Dans la Ligue canadienne, toutes les équipes ont droit à trois semaines de repos au cours de la saison. Pour la formation montréalaise, les premières vacances sont arrivées dès la deuxième semaine du calendrier.

Naturellement, le repos était bienvenu après un difficile camp d'entraînement.

Mais, il aurait pu être aussi intéressant de profiter de l'élan acquis avec la victoire contre Ottawa lors du match inaugural.

Tous les joueurs interrogés à l’issue de la première séance d’entraînement semblaient hésiter entre le pour et le contre d'un congé aussi hâtif dans la saison.

Du côté des "pour", ça m'a permis de retrouver ma famille et de voir mon petit gars que je n’avais pas vu depuis plus d’un mois. Pour ce qui est des "contre", c’est certain qu’on a l’impression de perdre de l'impulsion et recommencer la saison pour une deuxième fois , reconnaît le quart américain, Cody Fajardo.

Physiquement et mentalement, le congé a fait du bien après des centaines de répétitions quotidiennes lors des longues journées du camp à Trois-Rivières.

Un autre aspect positif de ce congé hâtif, c’est qu'on peut se préparer en regardant des vidéos de cette année de nos adversaires qui ont déjà disputé deux matchs, plutôt que de visionner leurs vieux matchs de l'an dernier.

Bref, il y avait des Alouettes plutôt enthousiastes sur le terrain lundi.

Communiquer pour mieux protéger Fajardo

Les Alouettes ont gagné leur premier match difficilement 19-12 contre le Rouge et Noir d’Ottawa, le 10 juin.

S’il y a eu plusieurs éléments positifs, comme les interceptions de Ciante Evans et les attrapés d’Austin Mack, il a aussi eu quelques ratés comme les six sacs au détriment de Cody Fajardo et les difficultés de l’attaque au sol.

Naturellement, quand on parle de sacs du quart et de jeu au sol, on pense d’abord à la ligne offensive.

Mais, elle n’est pas la seule responsable de la soirée difficile de l’attaque montréalaise.

Le manque de cohésion peut s’expliquer de plusieurs façons, notamment pas le manque de communication entre les tous les nouveaux arrivants.

Un nouveau quart, un nouveau joueur de centre et plusieurs nouveaux receveurs qui tentent d’appliquer un livre de jeux tout aussi nouveau. Voilà la recette pour faire passer une longue soirée au quart-arrière.

L’entraîneur de la ligne offensive, Luc Brodeur-Jourdain a défendu ses hommes sans les absoudre complètement.

Je n’ai pas été déçu de mon groupe globalement.

Plusieurs éléments ont mené aux six sacs et peuvent être résolus avec une meilleure communication selon l’ancien joueur de centre.

Quelquefois c’est la profondeur du quart-arrière dans sa façon de reculer dans la pochette ou son déplacement latéral. Quelquefois, c’est carrément le joueur de ligne à l’attaque qui s’est fait battre, peut-être deux fois sur les six sacs. Des fois, c’est une question de stratégie. Ils ont eu plusieurs blitz à retardement.

Si les Alouettes ont manqué de cohésion sur le terrain, ils étaient en parfaite synchronisation dans leur façon d’expliquer ce qui s’est passé.

Les propos de Brodeur-Jourdain ont été repris presque mot à mot par le quart, Cody Fajardo qui a été quelquefois surpris par la défense d’Ottawa, menée par l’ancien coordonnateur des Alouettes Barron Miles.