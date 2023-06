Victoire de la vénérable Venus

Même âgée de 43 ans et classée 697e au monde, Venus Williams n'a pas dit son dernier mot, surtout quand elle joue sur sa surface préférée.

Williams a vaincu l'Italienne et 48e raquette mondiale Camila Giorgi 7-6 (5), 4-6 et 7-6 (6) dans un duel sur gazon de plus de trois heures à la Classique de Birmingham, lundi. Elle a ainsi inscrit une première victoire en près de quatre ans contre une joueuse classée au sein du top 50.

Détentrice de sept titres majeurs, dont cinq à Wimbledon, Williams a été sur la touche durant six mois en raison d'une blessure à une cuisse subie à Auckland, en Nouvelle-Zélande, lors de la première semaine de l'année.

À son retour au jeu la semaine dernière, elle a perdu dès le premier tour à l'Omnium Libema, aux Pays-Bas, face à Céline Naef, qui est âgée de 17 ans.

Williams a admis avoir connu un match en montagnes russes face à Giorgi.

Il y a eu plusieurs moments où je me disais que c'était terminé, puis elle trouvait une façon de réussir un coup spectaculaire, a raconté Williams. Elle m'a forcée à jouer encore mieux que je pensais pouvoir le faire et c'est un élément positif à mes yeux.

Je n'ai pas joué beaucoup de matchs. C'est agréable de passer au tour suivant.

Magda Linette, troisième tête de série, et Anhelina Kalinina, no 5, ont également gagné, lundi, au tournoi préparatoire en prévision de Wimbledon.

La Canadienne Rebecca Marino sera en action mardi, elle affrontera la Chinoise Xiyu Wang.