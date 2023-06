Repêchage de la LNH : la question russe

Voilà la question qui, au-delà des partisans, doit aussi causer quelques maux de tête à des décideurs de la LNH actuellement. Matvei Michkov, ce jeune Russe très prometteur, risque d’attendre plus longtemps qu’initialement prévu avant d’être choisi, mercredi, en raison de son cas unique maintenant largement documenté.

Sera-t-il le seul parmi ses compatriotes à devoir patienter?

En gros, la situation géopolitique actuelle freinera-t-elle la sélection de joueurs russes au-delà de la super-vedette annoncée? Les Russes pourront-ils quitter la mère patrie? Le voudront-ils? Devront-ils, oh! stupeur, compléter leur service militaire? Car c’est arrivé à l’un d’entre eux.

Si j’étais directeur général, je ne pense pas que ça me ferait si peur que ça non plus, laisse tomber un influent agent de joueurs. Tant qu’il n’y aura pas de répercussions négatives.

Fâcheux, puisque répercussions négatives il y eut, à tout le moins, pour le gardien Ivan Fedotov. Le cas est pour l'instant isolé, le précédent existe quand même.

L’espoir des Flyers de Philadelphie s’apprêtait à faire le saut dans la LNH l’an dernier, contrat bien valide en poche, avant qu’on l’intercepte à la sortie d’un aréna à Saint-Pétersbourg, en juillet. Après une brève bataille juridique, on a envoyé Fedotov, un géant de 6 pi 8 po (2,03 m) quelque part dans le nord du pays pour y compléter son service militaire pendant un an.

Ivan Fedotov après un match au Jeux olympiques de Pékin, en février 2022. Photo : AP / Matt Slocum

Selon ce qui circule actuellement, Fedotov aurait payé son dû et s’apprête à troquer l’uniforme pour le palet… mais de retour avec le CSKA Moscou et non avec les Flyers. De quoi en refroidir quelques-uns.

Michkov, lui, pourra quitter le pays et sera même à Nashville, mercredi, à l’occasion du repêchage, selon un autre Fedotov, Sergei celui-là, agent du jeune homme de 18 ans. On s’attend toutefois à ce qu’il honore son contrat de trois ans avec le CSKA, dans la Ligue continentale ( KHL ).

Puisqu’une équipe devra vraisemblablement dépenser un haut choix de premier tour pour lui mettre la main au collet, le risque associé à sa sélection est élevé.

C’est un pensez-y-bien. Ça dépend de ta position. Si tu as une équipe gagnante et que tu n’as pas besoin de joueurs dans ta formation dans les deux prochaines années, tu prends une chance. Dans le pire des cas, c’est une monnaie d’échange plus tard si le gars est vraiment bon. Si tu rebâtis ton équipe, personnellement, je ne prendrais pas de chances avec ça s’il y a une chance qu’il ne vienne pas , a expliqué un agent.

« C’est un gros investissement et les équipes font leurs devoirs. Si quelqu’un le prend, c’est parce qu’il est pas mal sûr qu’il va venir » — Une citation de Un agent de joueurs de la LNH au sujet de Matvei Michkov

Il est évidemment plus sage de conserver ses munitions pour, comme le dirait Marc Bergevin, jouer aux dards un peu plus tard pendant l’encan et jeter son dévolu sur les Russes dans les tours subséquents. Plus sage et potentiellement moins payant.

Cela dit, la guerre déclenchée par la Russie à l’Ukraine, et soutenue par le Bélarus, n’a pas semblé diminuer l’appétit de la LNH pour les joueurs issus de ce coin du globe. L’impression générale demeure que les Russes finissent par aboutir dans la LNH d’une façon ou d’une autre, un peu à l’image de Kirill Kaprizov, du Wild du Minnesota.

L’agent Daniel Milstein, qui représente plus d’une quarantaine de joueurs russes et bélarusses, dont Andrei Vasilevskiy, Nikita Kucherov, Mikhail Sergachev et Ilya Sorokin, ne s’inquiète pas outre mesure.

Après avoir poliment décliné l'occasion de commenter le sujet, Milstein a laissé tomber, par texto, que l’intérêt est le même [qu’avant].

Il y aura de nombreux Russes repêchés , a-t-il ajouté.

Il n’y a que 2022 comme année de référence et les données appuient les commentaires de l’agent.

Des chiffres similaires

Vingt-six joueurs russes (25) et bélarusse (1) ont été repêchés à Montréal l’an dernier, un chiffre plutôt constant par rapport aux deux cuvées précédentes (31 en 2021, 26 en 2020).

Trois ont trouvé preneurs dès le premier tour, dont deux jouaient en Russie; seul Pavel Mintyukov évoluait en Amérique du Nord, à Sarnia, dans la Ligue junior de l’Ontario.

Visiblement, les équipes du circuit Bettman n’ont pas hésité à courir ce risque calculé. C'est essentiellement, selon un haut gradé d'une équipe de l'Est, parce que les dépisteurs avaient eu l'occasion de voir les Russes à l'œuvre l'an dernier avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, à la fin février.

La marge d'erreur était encore mince, les rapports, quoique peut-être parfois un peu incomplets, fort avancés. On était à l'aise, particulièrement les Hurricanes de la Caroline, qui ont pigé quatre fois en Russie en 2022, un sommet.

Ce même gestionnaire de la LNH estime que le nombre pourrait être moindre cette fois. Ou que s'il est comparable, la plupart des joueurs seront sélectionnés dans les trois ou quatre derniers tours.

Malgré tout, les directeurs généraux ont joué de prudence avant de s’engager à long terme avec les espoirs russes choisis lors du dernier encan.

Sur les 25 joueurs russes et un bélarusse, 7 jouaient sur le continent américain. De ces sept, cinq ont déjà obtenu un premier contrat professionnel. À l’inverse, parmi les 19 athlètes toujours en Russie, 2 seulement ont eu droit au même traitement. Évidemment, on ne peut offrir un contrat à un joueur qui en écoule déjà un en Russie, mais les chiffres sont tout de même éloquents.

Un choix de premier tour (Danila Yurov) et trois choix de deuxième (Artyom Duda, Dmitri Buchelnikov et Gleb Trikozov) attendent toujours.

Il faut évidemment tenir compte du fait que les équipes ont plus de temps (quatre ans plutôt que deux) pour s’entendre avec un espoir qui évolue en Russie comparativement à ceux qui émergent de la Ligue canadienne de hockey (LCH).

Les espoirs russes ont aussi un plus grand rapport de force que bon nombre de leurs congénères à la table de négociations, comme nous l’a souligné un autre agent.

Il y en a qui ne veulent pas partir de chez eux ou d’autres qui vont se dire qu’ils font plus d’argent en Russie qu’en Amérique du Nord, alors ils ne sont pas intéressés. Il y en a qui vont attendre de sortir de leur contrat de recrue avant de venir parce qu’ils ne s’enrichissent pas , a-t-il exposé, à juste titre.

N’empêche, on constate que la frilosité des équipes, jusqu'à maintenant, ne réside pas dans la sélection, mais plutôt dans l’engagement. Et ce ne serait pas la première fois qu’on verrait des hommes en avoir peur, n’est-ce pas?