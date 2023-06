Le CF Montréal entame sa dernière ligne droite

La pause de plus d'une semaine sans match a été bénéfique pour le CF Montréal, mais toute bonne chose a une fin.

Dans la dernière ligne droite d'une séquence de 11 parties en 36 jours, les joueurs et les entraîneurs n'avaient pas caché qu'ils avaient à l'œil cette trêve qui leur permettrait de retrouver leurs forces.

Lui-même épuisé physiquement et mentalement, l'entraîneur-chef Hernàn Losada avait dû utiliser pratiquement tout son personnel pendant cette éreintante série de matchs. Le Bleu-blanc-noir s'en est tout de même bien sorti en montrant une fiche respectable de 6-4-1. Et si les éliminatoires commençaient aujourd'hui, il y participerait.

Néanmoins, on sentait que le niveau de jeu de certains joueurs, dont celui du Québécois Mathieu Choinière, avait perdu un peu d'aplomb. Utilisé à outrance depuis le début de la campagne en raison de son efficacité et de sa polyvalence, Choinière s'est dit heureux d'avoir pu recharger les batteries.

Après tous les matchs que nous avions enchaînés, la pause a fait du bien, a-t-il mentionné, lundi, avant l'entraînement au Centre Nutrilait. Elle a été bénéfique physiquement et mentalement parce que ce n'est pas toujours facile d'être concentré chaque jour et d'être prêt à jouer des matchs. Nous avons obtenu quelques jours de congé et nous en avons profité pour déconnecter.

C'était d'ailleurs la demande de Losada. Avant de reprendre l'entraînement jeudi dernier, l'entraîneur-chef avait souhaité que ses hommes prennent du temps pour eux, avec leur famille et leurs amis.

Losada a réussi à respecter sa propre demande, mais son rôle d'entraîneur-chef a repris le dessus par moment. L'Argentin s'est mis en mode analyse et il ne s'est pas trop éloigné de sa passion pour le sport.

J'ai aussi tenté de me tenir loin du soccer. Nous n'avons pas joué ce week-end, mais j'ai regardé Nashville, DC United et la finale de la Ligue des nations entre le Canada et les États-Unis. J'ai regardé beaucoup de soccer parce que c'est quelque chose que j'aime. Même quand je n'étais pas entraîneur, j'en regardais beaucoup. J'essaie toujours d'en apprendre. Ce n'est pas un emploi, c'est une passion , a-t-il souligné.

Lorsqu'un journaliste lui a demandé ce qu'il avait pensé de la finale de la Ligue des nations, Losada a partagé ses observations pendant quelques minutes même s'il n'avait regardé que la première demie. Visiblement, on peut sortir l'entraîneur-chef du soccer, mais pas l'inverse.

Losada s'est dit satisfait de l'énergie déployée par ses joueurs lors de leur retour à l'entraînement, jeudi. Certains d'entre eux avaient reçu un programme d'entraînement individuel afin de garder la forme en raison d'un temps de jeu limité au cours des dernières semaines.

L'entraîneur-chef en a profité pour impliquer tous ses joueurs dans les schémas tactiques. Dans les dernières semaines, il avait donné des entraînements plus légers à ceux qui jouaient beaucoup pour ne pas les surtaxer.

Nous avons bien travaillé la semaine passée et pas seulement avec le ballon. Il y a eu beaucoup de sprints et d'énergie. Chaque fois que les équipes sont en pause, c'est le bon moment pour travailler un peu plus tactiquement , a noté Losada.

Le CF Montréal a participé lundi à un entraînement axé sur ses adversaires de mercredi au stade Saputo : le Nashville SC — une des meilleures formations de la MLS. Après ce match, il disputera un affrontement à l'étranger contre le Charlotte FC dès samedi.

Par la suite, le calendrier des Montréalais sera un peu moins chargé et il comportera moins de déplacements. Les joueurs auront plus de temps pour travailler leurs qualités individuelles avec le ballon.

Nous pourrons assurément nous entraîner un peu plus sur les aspects techniques, a affirmé l'attaquant Chinonso Offor. Les dernières semaines avaient été différentes parce que nous jouions tous les trois jours. Nous n'avions pas vraiment eu le temps de travailler là-dessus.

Pendant l'entraînement, Soccer Canada a dévoilé sa formation en vue de la Gold Cup, qui s'amorcera le 24 juin. Zachary Brault-Guillard a été le seul joueur du CF Montréal retenu pour la sélection canadienne. La semaine dernière, le Guatemala a annoncé qu'il avait retenu les services d'Aaron Herrera.