L’éclosion d’Étienne Papineau

C’est un beau printemps pour le golfeur de 26 ans qui a également enlevé les honneurs du Toronto Players Tour, il y a un mois.

Je suis resté assidu avec mon plan de match et, avec mon caddy, on a bien travaillé ensemble, s’est réjoui Papineau. Une belle semaine, je suis vraiment content du début de saison.

Avant cette année, le natif de Saint-Jean-sur-Richelieu n’avait pas goûté à la victoire depuis sa conquête du Championnat provincial amateur du Québec (partie par trous), en 2019.

Issu d’une famille de golfeurs, il n’a pu que brièvement célébrer avec ses proches, avant de se précipiter pour prendre un avion vers Calgary.

« C’était un cadeau parfait pour la fête des Pères, un beau moment à partager avec eux, par téléphone, malheureusement, mais je suis content quand même et ils étaient très heureux pour moi. » — Une citation de Étienne Papineau

Fort de deux cinquièmes places en 2022, le jeune homme a donc réussi à gagner l’Omnium Royal Beach Victoria grâce à des rondes de 64, 65, 69 et 64 pour finir à moins 18, avec une avance de 5 coups. Mais sa réussite était loin d’être assurée avant le dernier parcours.

Après trois rondes, c’était vraiment chaud, nous étions quatre gars à moins 12, a-t-il souligné. Après, je me suis échappé en sortant fort du neuf d’aller (30 coups, 5 oiselets). Sur le retour, j’ai essayé de garder la pédale au fond. C’était un peu plus stressant vers la fin, mais j’ai bien géré ça et j’ai réussi à l’emporter.

Une dose de confiance

Papineau avait pris part à l’Omnium canadien la semaine précédente, à Toronto. Et même s’il a raté sa qualification pour les rondes du week-end par deux coups, il a grandement tiré profit de ce premier rendez-vous avec l’élite mondiale.

Ç’a été une belle expérience où j’ai beaucoup appris et qui m’a donné une bonne dose de positivisme, a déclaré Papineau. Je sais que mon golf n’est pas trop loin pour rivaliser avec les meilleurs au monde. Cette semaine, je suis arrivé à Victoria avec une belle confiance et mon jeu était super bon alors je viens de passer deux bonnes semaines, c’est sûr.

Côtoyer le gratin du golf l'a impressionné sans toutefois paralyser celui qui a gradué en psychologie sportive de l’Université de la Virginie occidentale avant d’y décrocher une maîtrise en gestion des affaires (MBA).

Je me sentais à ma place, a confié Papineau. C’est sûr que c’est intimidant sur le coup quand tu vois les gros noms dans le vestiaire. Mais au fur et à mesure que la semaine avance, tu t’habitues, c’est une semaine comme les autres, ce sont des humains comme nous. C’est plaisant de les côtoyer, de voir comment ils agissent en dehors du terrain. J’ai appris beaucoup, en espérant que ce ne soit pas la dernière fois.

« Quand on les voit à la télévision, on pense qu’ils sont surhumains, mais dans le vestiaire, on voit que ce sont des personnes comme les autres, c’est ce qui est agréable. » — Une citation de Étienne Papineau

Sa rencontre avec Rory McIlroy, quintuple vainqueur de tournois majeurs, lui a particulièrement plu.

J’ai eu la chance de parler avec lui pendant deux minutes, il est super sympathique, a raconté Papineau. Il m’a demandé comment ma première ronde s’était déroulée, il est vraiment sur la coche. C’est ce que j’ai apprécié le plus, c’est de voir les gars à l’extérieur du terrain de golf et jaser avec eux.

Un beau parcours

Entraîné par Pierre Dugas depuis ses 10 ans, Étienne Papineau a bénéficié du programme sport-études dans sa ville natale, puis à Québec en secondaire 4 et 5. Il a également perfectionné son art à l’Académie de golf Fred Colgan avant de décrocher le titre de champion amateur du Québec en 2015.

Après ses études au cégep Champlain - St. Lawrence, il a obtenu une bourse de l’Université de la Virginie occidentale où il a excellé, sans pourtant goûter à l’allégresse de la victoire.

Je pense que j’ai eu toutes les positions dans le top 10 sauf le numéro 1 , a rigolé le Johannais.

Mais tout cela est maintenant du passé et après ses deux récents triomphes, Papineau se met à rêver à son prochain objectif.

« Selon ce qui va se passer cette année, je pense que le top 5 accède au Korn Ferry Tour et c’est sûr qu’avec ce bon début de saison, ça m’aide beaucoup pour le classement. Mon but est vraiment d’aller sur ce circuit l’année prochaine et passer les étapes pour me rendre à la PGA. » — Une citation de Étienne Papineau

Le Korn Ferry Tour a beau être l’antichambre de la PGA, elle distribuera des bourses de 28 millions de dollars américains cette année (37 M$ CA). Une belle motivation pour celui qui vient d’empocher 36 000 dollars à la suite de son succès de la fin de semaine.

Je vais avoir des hauts et des bas, assurément, je ne gagnerai pas tous les tournois, admet-il. Le golf c’est un jeu d’erreur, mais j’espère gagner encore.

Étienne Papineau tentera de poursuivre sur sa lancée dès jeudi, à Waskesiu Lake, en Saskatchewan.