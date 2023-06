L’élite des triathlètes à Montréal ce week-end

Le Vieux-Port de Montréal sera le théâtre de la septième édition de la Série des Championnats World Triathlon, les samedi 24 et dimanche 25 juin. Il s’agit du plus haut niveau de compétition internationale, en triathlon, après les Jeux olympiques.

Le champion olympique Kristian Blummenfelt nagera donc dans le bassin Alexandra, près du Grand Quai du port de Montréal avant de parcourir un circuit à vélo et à pied.

Le spectacle sera passionnant, selon Patrice Brunet, président de l’événement. Ce sera une course ultra rapide et très excitante , lance-t-il au sujet du format de la compétition.

Pour une deuxième édition de suite, la compétition se fera dans un format sprint, soit la moitié de la distance du format olympique.

C’est dire que les concurrents nageront 750 m, parcourront 20 km à vélo sur un circuit dans le Vieux-Montréal et concluront avec 5 km de course à pied. Le format olympique est de 1,5 km de natation, de 40 km à vélo et de 10 km de course à pied.

Les meilleurs triathlètes bouclent le parcours en 50 minutes pour les hommes et en près d'une heure pour les femmes, selon les conditions.

Les courses sont plus rapides. Les athlètes se donnent à fond, explique Patrice Brunet. C’est une distance qui est parfois regardée de haut par les triathlètes, mais ça ne devrait pas. L’effort est vraiment très important.

La stratégie ne diffère pas énormément du format olympique, si ce n’est qu’il est plus difficile d’appliquer une tactique d’équipe.

On n’a pas le temps de faire de stratégie en sprint. C’est à fond dès le départ , ajoute M. Brunet.

En plus des épreuves individuelles du samedi, un relais mixte s’ajoute le dimanche, une épreuve qui était présentée aux Jeux de Tokyo. C’est un minitriathlon de 15 minutes par concurrent. C’est vraiment explosif! , affirme-t-il.

Deux femmes et deux hommes par pays parcourront chacun 300 m à la nage, 6,72 km à vélo et 2 km à la course à pied.

Pour les spectateurs, ces épreuves sont plus excitantes et aussi plus accessibles , selon Patrice Brunet, puisque les portions de vélo et de course à pied se feront sur un circuit. C’est donc dire que les spectateurs pourront voir les triathlètes passer sous leurs yeux plusieurs fois.

Le site est accessible gratuitement. Il y aura des écrans géants et des animateurs pour permettre de suivre la course , inique M. Brunet.

Pas moins de 110 athlètes de 20 pays seront présents. Parmi eux, on compte le champion des Jeux de Tokyo, le Norvégien Kristian Blummenfelt, la médaillée d’argent de ces mêmes Jeux, la Britannique Georgia Taylor-Brown, et le vainqueur de l’épreuve montréalaise en 2019, le Belge Jelle Geens.

Six Canadiens voudront soulever la foule, dont Tyler Mislawchuk, 3e à Montréal en 2019. Il montait alors pour la première fois sur un podium à ce niveau.

Jérémy Briand, Charles Paquet, Emy Legault, Martin Sobey et Dominika Jamnicky seront les autres représentants canadiens.

Amélie Kretz a déclaré forfait en raison d'une blessure.

Pour combien d’années encore…

Montréal constitue la quatrième étape du circuit mondial de sept épreuves, qui couronne les champions du monde chaque année.

Une compétition internationale de la plus grande envergure, mais dont l’avenir à Montréal n’est pas garanti.

Ce n’est pas gagné. C’est un combat avec la Fédération internationale, chaque année, explique Patrice Brunet. On doit faire nos preuves annuellement. On souhaite garder l’événement longtemps et les indicateurs sont au vert avec la Fédération internationale.

Un enjeu demeure, celui du financement. L’organisation compte sur de fidèles partenaires, mais ne roule pas sur l’or.

Entre autres, l'utilisation du site du Vieux-Port entraîne des coûts importants, comme la fermeture de rues. Le parc Jean-Drapeau engendrerait probablement des coûts moindres et une logistique plus simple, mais on craint que l’événement perde de son attrait s’il quittait son emplacement actuel.

L’organisation et son président espèrent que Montréal saura conserver un événement de cette ampleur.