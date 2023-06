Mme Aquilina a d’abord souligné l’efficacité et la célérité des interventions canadiennes dans des situations de crises internationales, humanitaires ou alimentaires à fournir une assistance aux réfugiés et à s’impliquer dans les opérations de paix et de stabilité.

Elle a ensuite demandé pourquoi le Canada n’agit pas aussi rapidement envers ses propres athlètes.

« Pourquoi vos enfants canadiens doivent-ils aller de l’autre côté de la frontière pour s’adresser à moi pour demander de mettre fin à la violence envers les enfants dans le sport? » — Une citation de La juge Rosemarie Aquilina

Vos athlètes canadiens vous demandent de donner votre 100 % comme ils le font (en compétition). Vous êtes leurs parents parlementaires et ils vous demandent de les défendre, de les protéger et de les aider. Leur santé et leur bien-être sont en grave péril , a-t-elle ajouté dans son allocution d’ouverture.

Elle a souligné que le danger était omniprésent, chaque jour, en raison des agissements venant d’entraîneurs aux méthodes dépassées.

Elle a estimé que les objectifs seront atteints seulement avec la tenue d'une enquête indépendante grâce à laquelle les athlètes ne seront pas redevables envers leurs fédérations, mais plutôt envers les parlementaires. Elle a aussi dénoncé ce qu’elle qualifie de violence incessante, laquelle prend racine dès les premiers pas de l’enfant dans un milieu sportif inadéquat pour son développement.

« En n’intervenant pas, nous permettons et nous encourageons la violence envers les enfants. Nous détruisons ainsi l’athlète qui vivra ensuite avec les conséquences tout au long de sa vie. » — Une citation de La juge Rosemarie Aquilina

Me Aquilina a ensuite fait référence à des études scientifiques et psychologiques montrant que l’entraînement et le renforcement positifs sont plus efficaces que l’entraînement selon des méthodes axées sur le renforcement négatif.

Elle a conclu en invitant les membres de la Commission du Patrimoine à prêter une oreille attentive aux récriminations des athlètes.