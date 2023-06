La Ligue de hockey M18AAA est le joyau du hockey mineur canadien. C’est l’un des meilleurs circuits de développement en Amérique du Nord.

En mai dernier, cette ligue a connu l’un des plus grands moments de son histoire quand les Gaulois de Saint-Hyacinthe, dirigés par Jean-Philippe Sansfaçon, ont affronté le Blizzard du Séminaire Saint-François en finale nationale. Cela faisait 23 ans qu’une finale toute québécoise n’était pas survenue.

Au terme d’un match au résultat très serré de 3-2, le Séminaire Saint-François a remporté le titre canadien, couronnant ainsi une saison exceptionnelle pour le circuit. Pour leur part, les Gaulois avaient précédemment été couronnés champions du circuit et champions du Défi M18AAA, organisé durant la période des Fêtes. Les Gaulois ont aussi eu l’honneur, lors du dernier repêchage de la LHJMQ, de voir deux de leurs joueurs être les premiers espoirs sélectionnés.

Ces éclatants succès cachent toutefois une réalité inacceptable.

En coulisses, comme la plupart des organisations qui encadrent des jeunes (écoles, fédérations sportives, etc.), la Ligue M18AAA continue d’être aux prises avec des parents toxiques, comme le révèle un article publié ces derniers jours dans Le Courrier de Saint- Hyacinthe.

***

Ainsi, au lieu de percevoir les succès de son équipe comme une incitation à continuer à gravir les échelons du hockey, Jean-Philippe Sansfaçon a préféré remettre sa démission.

Jean-Philippe Sansfaçon lors du match d'ouverture des Gaulois de Saint-Hyacinthe, le 17 octobre 2022. Photo : Courtoisie : Facebook des Gaulois de Saint-Hyacinthe

Ma job était devenue plus de gérer les insatisfactions et moins de gérer le hockey , a-t-il révélé à l’hebdomadaire maskoutain.

L’entraîneur a raconté avoir été attaqué personnellement par des parents de ses joueurs et a expliqué qu’à ses yeux, une ligne de non-retour avait été franchie.

Ce que je trouve difficile, c’est que les parents sont encore plus impliqués qu’avant. Et, cette année, ça a atteint un autre niveau. J’ai fait face à beaucoup de parents qui n’étaient pas contents de certaines décisions et qui me l’ont fait savoir, mais pas de la bonne façon. À un certain moment, tu te remets en question et tu te demandes pourquoi tu fais ça.

Je l’ai toujours fait pour avoir un impact positif sur les joueurs, autant d’un point de vue sportif qu’humain. On sacrifie tellement pour coacher et on fait tout ça pour, finalement, avoir si peu de reconnaissance. J’ai atteint un point de non-retour qui m’a fait décider que j’avais besoin d’une pause , a expliqué l’entraîneur démissionnaire.

***

Vous en voulez une bonne?

Durant la saison 2021-2022, les Cantonniers de Magog étaient dirigés par Stéphane Robidas.

L’ex-défenseur de la LNH comptait alors, notamment, 13 saisons d’expérience comme athlète professionnel et 4 ans à la direction du développement des joueurs des Maple Leafs de Toronto.

Or, les Cantonniers ont remporté le titre de la Ligue M18AAA. Et quand ils sont arrivés au Championnat canadien, une poignée de parents ont mis sur pied un groupe de discussion où chacun pouvait déblatérer à sa guise contre les décisions de l’entraîneur!

Stéphane Robidas est désormais considéré comme suffisamment compétent pour être l’adjoint de Martin St-Louis et veiller au développement des nombreux jeunes arrières du Canadien. Mais aux yeux de certains parents d’enfants de 15-16 ans, il ne faisait pas l’affaire.

***

Le logo des Gaulois de Saint-Hyacinthe Photo : The Canadian Press / Laurent Corbeil

De telles histoires, qui relevaient presque de la science-fiction il y a quelques années, sont devenues monnaie courante dans l’univers du sport mineur. Nous vivons désormais dans un univers où, comme cela a été le cas récemment à Hockey Québec, des fédérations se demandent s’il serait possible de rendre obligatoires des formations sur le savoir-vivre à l’intention des parents.

L’automne dernier, un superviseur du Réseau de développement de Baseball Québec constatait avec horreur le haut niveau d’incivilité régnant dans les gradins et se demandait si le temps n’était pas venu d’interdire aux parents d’assister aux matchs de leurs enfants.

L’hiver dernier, la Ligue M18AAA a vécu une autre histoire d’horreur avec son équipe de Jonquière.

Au cours de la saison 2021-2022, armés d’allégations frivoles, des parents revanchards s’étaient adressés à l’officier des plaintes pour faire démettre de leurs fonctions l’entraîneur, le directeur général et le président des Élites de Jonquière, ainsi que le directeur général de la ligue.

Encore heureux qu’ils n’aient pas exigé la tête du président de la Fédération internationale.

Insatisfaits de la décision de l’officier des plaintes, les mêmes parents sont revenus à la charge, l’hiver dernier, cette fois par la voie des médias, dans l’espoir d’atteindre leur objectif.

Incroyablement, et sans trop qu’on ne sache ni comment ni pourquoi, il semble qu’on ait atteint une sorte de paroxysme du phénomène de l’enfant roi.

L’automne dernier, le directeur technique de Baseball Québec, Sylvain Saindon, liait l’intransigeance grandissante des parents à l’ ère de déresponsabilisation que semble traverser la société.

Et le directeur général de la Ligue M18AAA, Yanick Gagné, expliquait que les entraîneurs avaient de plus en plus de difficulté à placer leurs joueurs dans des situations ardues lors des séances d’entraînement parce que les parents le tolèrent mal.

M. Gagné évoquait des histoires de jeunes athlètes ayant de plus en plus de difficulté à accepter des critiques constructives de leurs entraîneurs, et même des histoires de joueurs se mettant à pleurer quand leurs erreurs étaient décortiquées à l’écran durant les séances de visionnement de leur équipe.

***

Questionné au sujet de la démission de Jean-Philippe Sansfaçon, Yanick Gagné constate une fois de plus que le milieu du sport traverse une période complètement folle .

Jean-Philippe Sansfaçon est un passionné de hockey dont les équipes ont connu du succès à peu près à toutes les étapes de son cheminement. Son équipe était la meilleure de la ligue depuis la période des Fêtes. Elle présentait du jeu structuré, cohérent, organisé. Il faut qu’un entraîneur soit respecté par ses joueurs pour obtenir un tel rendement.

Malgré cela, on entendait que ce n’était pas facile dans les coulisses de cette équipe , raconte le DG de la Ligue M18AAA.

La situation se dégrade au point où les dirigeants de la ligue se demandent si le hockey d’excellence québécois ne finira pas par connaître des problèmes de recrutement semblables à ceux qu’on observe du côté des officiels.

Il y a des menaces qui se font. Certains de mes entraîneurs m’ont dit qu’ils auraient pu appeler la police lors de certaines situations. Aussi, de plus en plus d’entraîneurs parlent d’anxiété et nous demandent si nous avons des ressources pour les aider en ce sens , révèle-t-il.

Les dirigeants de la Ligue M18AAA sont en constante réflexion. Ils cherchent une solution susceptible de régler, ou à tout le moins d’atténuer, ce grave problème.

Est-ce qu’on devrait faire signer des engagements aux parents expliquant clairement que leur enfant sera exclu du programme en cas d’intervention directe ou de manque de respect d’un parent envers l’entraîneur? Nous sommes rendus à avoir ce genre de réflexion. Nous sommes rendus-là , révèle Yanick Gagné, incrédule.

Eh oui, nous sommes rendus-là. Et c’est franchement gênant.