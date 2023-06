Thierry Gouvenou, l’homme qui dessine le Tour de France

Je ne suis pas à l’aise d'en parler à chaud, comme ça, car on est surtout sur l’émotion , répond, un peu gêné, Thierry Gouvenou, directeur technique du Tour de France.

Il poursuit tout de même. Ce n’est pas facile de trouver les bons mots sans froisser les gens, sans froisser les familles des victimes et celles du vélo. Je n’ai pas trop envie d’en parler, mais la seule chose que j’ai envie de dire, c'est que notre sport a beaucoup évolué et que ça va de plus en plus vite dans le peloton. Et la vitesse augmente les risques de chute et en aggrave les conséquences.

Thierry Gouvenou s’inquiète réellement des vitesses vertigineuses des coureurs dans les descentes.

Quand on voit que l’on dépasse les 100 km/h dans des descentes de cols, à mon sens, ça va trop vite! Mais je n’en dirai pas plus.

L’entretien bifurque ensuite sur la manière dont on dessine une course aussi prestigieuse que la Grande Boucle.

Déjà, une chose est sûre, c'est que l’on ne peut pas avoir 21 étapes difficiles, et on ne peut pas non plus faire 21 fois la même étape, précise Gouvenou. Il n’y a donc pas d’étape idéale. C’est une alternance de difficultés, de temps morts, de temps forts. Et il faut aussi en donner un petit peu à chaque catégorie de coureurs. Il n’y a pas que des grimpeurs au Tour de France. Le baroudeur a le droit de s’exprimer, le sprinteur aussi. Et ça, c’est l’équilibre qu'il faut trouver.

Il doit aussi composer avec les contraintes. Il ne faut pas dépasser les 3500 km. Il faut deux journées de repos. La moyenne quotidienne ne doit pas dépasser les 180 km. Malgré tout cela, le dessinateur doit harmoniser la partie « spectacle sportif » de la course, mais aussi les parties historique et culturelle. C'est comme cela aussi qu’il choisit les étapes.

Le peloton sur les Champs-Élysées Photo : Getty Images / THOMAS SAMSON

La mise en valeur du patrimoine est vraiment importante. Quand on doit choisir de rouler sur une nationale ou bien traverser des villages typiques remplis d'histoire, on choisit la deuxième option. Parce que l’on sait qu’il y a la belle église, la ferveur populaire et les beaux paysages, toutes des petites choses qui font la valeur de notre territoire français.

Alors, est-ce que dans ses autres choix, le cuisinier Gouvenou va aussi chercher ses petits piments pour épicer un peu la sauce?

C’est vrai que les choses ont changé, car avant, les cyclistes ne se servaient pas du terrain qu’on leur offrait, analyse le directeur technique. Aujourd’hui, on a une génération qui est plus portée sur l’attaque. Alors, on va chercher du vent dans les plaines, des pavés, ou alors des petites côtes raides de deux kilomètres qui permettent aux coureurs les plus puncheurs de s'exprimer sur quelques centaines de mètres.

Le dessinateur du Tour de France a une autre énorme contrainte, car les configurations des villes ont changé. On a voulu réduire la vitesse des automobilistes avec des dos d'âne, on a créé des intersections giratoires et multiplié les pistes cyclables, ce qui réduit la largeur des routes. Alors, cela devient un véritable casse-tête en matière de sécurité.

Quand il voit des drames comme celui du Tour de Suisse, la question de la sécurité vient le hanter, car lui aussi a été un coureur. Comme idéateur des étapes, se sent-il responsable lorsqu'un drame arrive?

Chutes lors de la première étape du Tour de France en 2021 Photo : afp via getty images / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Il est clair que ce sont des situations où l’on peut culpabiliser, mais cela dépend aussi si, en amont, on a tout fait pour éviter le pire. Quand il arrive des chutes, il y a une part que l’on ne peut pas maîtriser, mais il est clair que je déteste voir ces amas de coureurs par terre. C’est quelque chose qui, chaque fois, me hérisse le poil. J’espère que sur le prochain Tour, on n’aura pas trop de chutes, car pas de chutes, ce n’est pas possible.

Quand on lui demande de quoi il est fier dans ce Tour de 2023, il hésite un moment avant de répondre.

On a un Tour hyper montagneux. Et ce dont on peut être fier, c’est du choix des cinq massifs montagneux français que l’on va mettre en valeur. Je ne suis pas seul maître à bord, mais je vous avoue que je peux dessiner 10 Tours de France et qu’ils ne seront jamais super. Il faut donc relativiser notre travail, ce sont avant tout les coureurs qui font ou qui ne font pas la réussite d’un Tour.

À la fin de l'entrevue, on a demandé au concepteur s’il avait réservé des surprises aux coureurs. Après quelques hésitations, il nous a fait cette révélation au sujet de la 16e étape, un contre-la-montre au pied du mont Blanc.

Je pense que le contre-la-montre individuel va être surprenant parce qu'au niveau du choix du matériel, ça va être compliqué pour les équipes, avoue le directeur technique. Elles vont hésiter à utiliser du matériel de contre-la-montre ou du matériel traditionnel. Changement de vélo, ou pas… Et tout cela va les faire cogiter quelques jours avant le début du contre-la-montre, et c’est ce genre de petit jeu qui est sympathique. J’aime bien leur poser quelques problèmes.

Le Tour partira de Bilbao, en Espagne, le 1er juillet, et arrivera sur les Champs-Élysées le 23.

Pour ceux qui rêveraient de voir un jour un départ de Montréal, n’y pensez même pas, confie Thierry Gouvenou. Il ajoute que les parcours des courses de Québec et de Montréal sont fantastiques, mais que le décalage horaire et les distances seraient trop éreintants pour les coureurs, qui font face à trois semaines de course.