L’inoubliable leçon de Kim Clavel

Dans les murs de l’école Alice-Parizeau, c’était déjà un secret de Polichinelle que Madame Danielle avait un lien direct avec la championne.

Il ne fait aucun doute que la participation de Kim Clavel à la téléréalité Big Brother Célébrités a largement contribué à la croissance de la popularité de la boxeuse à l’extérieur du ring.

L’accueil enthousiaste que les 15 élèves lui ont réservé témoigne de leur longue attente qui a finalement été récompensée quand Kim est entrée dans la classe. Pas de fanfare ni trompettes, mais des cris de joie au milieu de ceux et celles qui scandaient Kim, Kim, Kim!

Même si la cause était gagnée d’avance, la boxeuse a eu vite fait d’établir un contact chaleureux avec chacun des enfants en les invitant, un à un, à se présenter et à parler de leurs passions individuelles.

Mohamed, d’origine marocaine, aime le soccer. Son voisin Ali… oui, oui, Mohamed et Ali, côte à côte pour accueillir la boxeuse! Ali, donc dit qu’il aime faire du sport et faire rigoler tout le monde. Un futur humoriste , a alors lancé Kim Clavel devant la classe amusée.

Dans ce petit groupe, ce sont les Nations-Unies qui vivent au diapason en transcendant les difficultés et les défis propres à chacun. Maroc, Tunisie, Italie, Côte d'Ivoire... Madame Danielle est le ciment qui leur permet de bâtir leur avenir ici, au Québec.

Danielle Bouchard, heureuse d'avoir tenu parole en invitant Kim Clavel dans sa classe. Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Depuis le début de l’année, il y avait vraiment un engouement pour Kim. C’est avec grand plaisir qu’on a pu l’accueillir en classe. Elle a eu un effet "wow" grâce à sa générosité , a indiqué Danielle Bouchard qui enseigne dans cette école depuis plus de 25 ans.

Bouchard reconnaît que le bouche-à-oreille a aussi fait en sorte que les enfants de sa classe sachent quel était son emploi du temps à l’extérieur de l’école. Elle avait aussi déjà enseigné aux frères et aux sœurs ainés de sa présente cohorte.

J’ai aussi dû m’absenter à quelques reprises pour les combats de Kim. Ils ont donc fait le lien assez rapidement , a-t-elle poursuivi.

Bien préparés

Au cours des dernières semaines, les élèves ont été invités à faire des recherches et à préparer des questions pour Kim Clavel.

L’intérêt était réel et la curiosité des enfants n’a eu d’égal que la générosité de l’athlète qui venait d’apprendre quelques heures plus tôt qu’elle retournera se battre en championnat du monde, le 7 octobre prochain, à la Place Bell de Laval.

La banderole d'accueil réalisée par les élèves Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Une banderole souhaitant la bienvenue à Kim Clavel avait été soigneusement dessinée et accolée au mur. Des jeunes filles avaient inscrit le prénom de la pugiliste sur des t-shirts qu’elles portaient fièrement.

Pour ne pas être en reste, Kim avait pris soin d’apporter quelques objets plus significatifs les uns que les autres afin d’illustrer sa carrière auprès de ceux et celles qui n’étaient pas nés quand elle a fait connaissance avec Danielle Bouchard.

Ça allait de la robe de chambre et des gants qu’elle a portés le soir où elle est devenue championne du monde en juillet de l'année dernière, en passant par la ceinture WBC des mi-mouches et le trophée ESPY qui lui a été attribué durant la pandémie.

Chacun a pu les toucher ou les enfiler et, à l’invitation de Kim, en tirer l’énergie et les vibrations positives qui les aideraient à atteindre leurs propres objectifs.

C’est un honneur pour moi d’être ici dans la classe de Madame Danielle , a affirmé Clavel qui mettait les pieds dans une école primaire pour la première fois depuis qu’elle a complété ce cycle.

« De voir ces enfants dont Danielle me parle tellement souvent dans le gymnase après sa journée. Maintenant, je peux mettre des visages sur les prénoms. Ils sont tellement beaux, ils m’ont donné plein d’amour. J’ai l’impression que c’est eux qui m’ont donné de la motivation. Rien que de les écouter parler, c’était très touchant. » — Une citation de Kim Clavel

Pour Kim Clavel, les moments les plus forts sont venus quand chacun y est allé d’un exemple personnel où la persévérance leur avait permis de se dépasser et de réussir là où ils avaient souvent raté la cible, que ce soit en sport ou dans la vie de tous les jours.

Il faut dire qu'elle venait tout juste de leur faire part de combien sa défaite devant Jessica Nery Plata lui avait fait mal et à quel point elle avait dû puiser en elle-même pour revenir plus forte et gagner son combat suivant.

Kim Clavel répondant aux questions des élèves. Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Les jeunes Sarah et Édouard n’ont pas hésité à témoigner de ce que cette journée a signifié pour eux.

Je retiens que Kim nous a dit de persévérer. La persévérance est importante si tu veux réussir à faire ce que tu veux dans la vie , a dit Édouard qui compte transmettre le message à ses amis.

Pour sa part, la petite Sarah n’oubliera jamais sa rencontre avec Kim Clavel qui lui a touché la main et avec qui elle a pu échanger quelques mots.

D’ailleurs, Sarah a déjà maintes fois demandé à sa mère de pouvoir pratiquer la boxe, elle qui s’adonne déjà à la gymnastique.