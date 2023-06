Max Verstappen triomphe encore au Grand Prix du Canada

C’est pour la 2e place qu’une véritable lutte s’est articulée, et c’est finalement l’Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) qui a devancé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes).

Derrière eux, les pilotes de Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz fils ont pris les 4e et 5e rangs.

Le coéquipier de Verstappen au sein de l’écurie Red Bull, Sergio Pérez, a terminé 6e. La victoire du Néerlandais est la 100e de Red Bull en formule 1.

Je suis très content, ce n’était pas une course si évidente en raison des pneus, a souligné Verstappen. Il faisait vraiment plus froid comparativement à vendredi et on glissait davantage. Mais nous avons fait en sorte que ça fonctionne. Gagner un 100e Grand Prix pour l’équipe, c’est incroyable.

Max Verstappen pilote en tête du Grand Prix du Canada devant, au loin, Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Photo : Getty Images / Rudy Carezzevoli

Parti de la 16e place sur la grille, le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) a connu un début de course relativement encourageant en gagnant rapidement deux rangs avant d’être relégué à sa position de départ. Stroll a terminé l’épreuve au 10e échelon en dépassant au fil d'arrivée le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo-Ferrari), et une pénalité de 5 s à Lando Norris (McLaren-Mercedes) l'a fait grimper au 9e rang.

Stroll a donc égalé son meilleur résultat à vie au Grand Prix du Canada, lui qui avait aussi terminé en 9e position en 2017 et 2019. Il a terminé en 10e position en 2022.

Hamilton a animé la course dès le départ. Le septuple champion du monde a profité du lent démarrage d’Alonso pour s’insérer entre lui et Verstappen, qui a aisément gardé la tête.

Alonso n’a toutefois pas cessé de talonner son rival, et il est parvenu à lui subtiliser la 2e position au 23e tour. Devant, Verstappen s’est forgé une courte avance de 4 s et a semblé embêté par un manque d’adhérence.

Le Canadien Lance Stroll est parti de la 16e place dimanche lors de son Grand Prix national. Photo : Reuters / MATHIEU BELANGER

L’avance de Verstappen a cependant fini par s’accroître dans le dernier tiers de la course, alors qu'Alonso a réussi à maintenir Hamilton à distance dans les 10 derniers tours.

On espérait pouvoir défier davantage les Red Bull, mais on a perdu une place dès le départ avec Lewis, a indiqué Alonso. Lewis a poussé toute la course. Je n’ai eu aucun tour où j’ai pu relaxer un peu. C’était une superbe bataille.

Verstappen consolide ainsi son avance au classement des pilotes avec 195 points contre 126 pour son coéquipier Pérez, qui a réussi le tour le plus rapide en gommes tendres à la fin de l’épreuve. Alonso est 3e avec 117 points, devant Hamilton avec 102.

Stroll est 8e avec ses 37 points.

Fernando Alonso s'amuse lors de la traditionnelle douche de champagne après le Grand Prix du Canada, alors que le gagnant de l'épreuve, Max Verstappen, tente de se protéger. Photo : Getty Images / TIMOTHY A. CLARY

Red Bull a aussi consolidé son emprise sur le premier rang du championnat des constructeurs avec 321 points. L'écurie Mercedes est toujours 2e avec 167 points, suivie d'Aston Martin à 154 et Ferrari à 122.

Le prochain Grand Prix sera celui d’Autriche. Il sera présenté sur le Red Bull Ring, à Spielberg, le 2 juillet.