On n’aurait jamais dû perdre contre elles et les Australiennes. Ce sont ces deux défaites dans notre poule qui ont fait mal, pas les Néerlandaises (en quart de finale), a-t-elle partagé. On savait que les joueuses des Pays-Bas étaient fortes et qu'il fallait partir en force, mais on n’a pas été à la hauteur.

Cette fois, les Canadiennes ont aisément vaincu les Espagnoles après avoir apporté quelques ajustements à leur style de jeu. Contrairement au premier duel, elles ont vite imposé leur rythme, si bien qu’elles menaient 31-16 à la demie. Elles ont maintenu leur avance de 15 points au troisième quart et n’ont jamais été inquiétées jusqu’à la fin du match.

On dirait que ce n’était pas la même équipe (qu’en phase préliminaire) ! C’est bien d’avoir gagné aujourd’hui, mais la défaite de samedi reste amère. On a joué comme si c’était la finale pour la médaille d’or , a mentionné Tessier.

Si le manque d’opportunisme avait coûté cher à la troupe de l’entraîneuse Marni Abbott-Peter, elle a été plus efficace dimanche, surtout à la ligne des lancers francs. Elle a été parfaite en sept tentatives, alors qu’elle avait raté plus de la moitié de ses tirs au dernier affrontement.

Cindy Ouellet a réussi huit points, en plus de s’emparer d’un rebond. Elle a aussi cumulé six passes décisives ainsi que deux vols de ballon. Élodie Tessier a quant à elle inscrit six points, six rebonds, quatre passes décisives et un vol de ballon.

Les Canadiennes affronteront les Australiennes pour déterminer quelle équipe occupera la cinquième place de ce Championnat du monde.

L’équipe masculine sera également en action lundi pour se disputer le cinquième rang du tournoi avec l’Italie.