Auger-Aliassime n’a plus joué depuis sa défaite à Roland-Garros, le 29 mai dernier, contre l’Italien Fabio Fognini. Il se remettait alors de blessures à l’épaule et au genou, et il a souffert de problèmes gastriques avant son match à Paris.

Je suis venu [à Halle] en pensant que je serais prêt à jouer, et ce n’est malheureusement pas le cas, a écrit Auger-Aliassime sur Instagram. J’ai vécu de grands moments sur le court ici dans les dernières années, et j’ai hâte de revenir ici en bonne santé l’an prochain. Je vais maintenant me concentrer à faire tout mon possible pour être en forme pour Wimbledon.

La 11e raquette de l’ATP devait affronter l’ancien no 3 mondial Dominic Thiem pour son entrée en scène à Halle. C’est plutôt l’Allemand Alexander Zverev qui aura rendez-vous avec l’Autrichien, qui profite d’un laissez-passer.

Après Halle, seuls les tournois de Majorque, en Espagne, et d’Eastbourne, en Grande-Bretagne, sont à la portée d’Auger-Aliassime en guise de préparation pour Wimbledon. Le troisième tournoi majeur de la saison s’amorce le 3 juillet. Le meilleur résultat d’Auger-Aliassime sur la pelouse londonienne est une présence en quarts de finale, en 2021.