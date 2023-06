Clark rejoint Fowler en tête de l’Omnium des États-Unis après trois rondes

Fowler semblait toutefois être en mesure d'amorcer la quatrième ronde avec un coup de priorité, mais il a raté un coup roulé de trois pieds sur ce même 18e pour inscrire la normale et inscrire un 70 pour la ronde.

Clark a quant à lui ramené une carte de 69 pour rattraper le coup de retard qu'il avait sur Fowler au début de la journée. Les deux hommes sont à -10 et ont un coup d'avance sur Rory McIlroy, auteur lui aussi d'un 69.

Le numéro un mondial Scottie Scheffler a réussi le coup du jour, un aigle au 17e de 196 verges, et est seul en 4e position à -7 après un 68 après avoir réussi un oiselet au trou suivant, le dernier de la ronde.

Les Canadiens Mackenzie Hughes (+5), Adam Hadwin (+6) et Adam Svensson (+8) participent aux rondes de la fin de semaine, mais ils ne sont plus dans la course pour le titre majeur.