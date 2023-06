Les Canadiennes éliminées en quarts aux mondiaux de basketball en fauteuil roulant

Les joueuses canadiennes avaient la lourde tâche d’affronter les Néerlandaises en quart de finale, championnes du monde et paralympiques en titre, aux mondiaux présentés à Dubaï, aux Émirats arabes unis, samedi.

Si les Canadiennes sont demeurées à deux ou trois possessions pour la majeure partie de la première demie, c’est au troisième quart que les représentantes des Pays-Bas ont pris le contrôle de ce duel. Elles étaient en avance 39-32 lorsqu’elles ont ajouté dix points sans riposte afin de se donner une priorité de 17 points.

Toujours invaincues depuis le début du tournoi, les Néerlandaises l’ont emporté 66-47 et passent en demi-finales.

Cindy Ouellet a terminé la rencontre avec 11 points, un rebond et trois passes décisives, tandis qu’Élodie Tessier a inscrit quatre points en plus de trois rebonds, deux passes et un vol de ballon.

La formation canadienne affrontera l’Espagne dimanche dans les rondes de classement alors que leurs compatriotes masculins, éliminés eux aussi par les Pays-Bas, feront face aux Italiens lundi pour l’obtention de la cinquième place.