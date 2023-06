Max Verstappen domine les troisièmes essais libres du GP du Canada

Max Verstappen (Red Bull) a été le plus rapide de la troisième séance d’essais libres du Grand Prix du Canada présentée samedi dans des conditions difficiles au circuit Gilles-Villeneuve.

Le Néerlandais a réussi un temps de 1 min 23 s 106/1000 sous un ciel gris souris et un crachin tenace à l’île Notre-Dame. La plupart des pilotes ont amorcé la séance avec leurs pneus de pluie avant de passer aux gommes intermédiaires, après quoi les chronos ont pris du mieux, même si plusieurs ont été coupables d’un tout droit ou d’un tête-à-queue.

Le drapeau rouge a d’ailleurs dû être déployé à la mi-séance lorsque Carlos Sainz fils (Ferrari) a dérapé après la ligne droite des paddocks. La monoplace de l’Espagnol a frappé les barrières de sécurité et n’avait plus d’aileron avant quand on l’a retirée de la piste.

Sainz s’en est sorti sans égratignures et a tout de même pris le 5e rang même s’il n’a complété que 14 tours. C’est néanmoins un contre-la-montre qui s’amorce pour son écurie, qui devra remettre la voiture en bon état avant les qualifications, prévues à 16 h (HAE) avec une météo qui ne devrait guère s’améliorer.

Carlos Sainz n'a pu que constater les dégâts après sa sortie de piste. Photo : Reuters / EVAN BUHLER

Le coéquipier de Sainz, Charles Leclerc, a fait le 2e temps avec un retard de 0,291 s sur Verstappen. Fernando Alonso (Aston Martin), 3e au classement des pilotes derrière Verstappen et Sergio Pérez (Red Bull), a réalisé le 3e chrono, à plus d’une seconde de Leclerc (+1,377 s). Pérez s’est contenté du 17e temps.

Le coéquipier d’Alonso, le Canadien Lance Stroll, a attendu la fin de la séance pour inscrire son meilleur temps, à 1,838 s de Verstappen, ce qui lui a valu le 7e rang.