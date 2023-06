Las Vegas se prépare pour le défilé des Golden Knights

Associated Press

Des dizaines de milliers de partisans des Golden Knights, peut-être plus, seront attendus au cœur du Strip de Las Vegas pour le défilé des champions de la coupe Stanley, samedi soir.

La police de Las Vegas se prépare pour plus de 100 000 personnes le long du Las Vegas Boulevard.

Les organisateurs comparent les festivités prévues aux feux d'artifice du Nouvel An qui, ces dernières années, ont attiré plus ou moins 400 000 personnes.

Contrairement à une nuit d'hiver, la température devrait être supérieure à 30 degrés Celsius.

Le Strip sera fermé en vue du défilé. Celui-ci doit commencer à 19h00 (heure locale), près de Flamingo Road, et continuer sur un kilomètre et demi, jusqu'à Tropicana Avenue. Ensuite, il y aura un rassemblement de partisans à Toshiba Plaza et au Park District, devant le T-Mobile Arena.

Des routes seront fermées de la fin de l'après-midi jusqu'à tard en soirée.

Les bouteilles en verre, les grands sacs, les bagages et les sacs à dos sont interdits, ainsi que les glacières, les poussettes et les chaises pliantes.

L'équipe a disputé son premier match au T-Mobile Arena comme club d'expansion en octobre 2017.

Les Knights ont surpris en se rendant en finale dès leur première saison, avant de perdre en cinq matchs contre Washington.

Cette année, les Golden Knights ont remporté la coupe en battant les Panthers de la Floride 9-3 lors du match numéro 5, mardi.

Le capitaine Mark Stone a réussi un tour du chapeau et Jonathan Marchessault a reçu le trophée Conn Smythe, remis au joueur le plus utile des séries.

Marchessault est l'un des six membres originaux des Golden Knights. Les autres sont William Carrier, Reilly Smith, William Karlsson, Shea Theodore et Brayden McNabb.

Toute la semaine, des joueurs ont été aperçus en train de célébrer dans les complexes scintillants du Strip tels Caesars Palace, le Flamingo, le Bellagio, le Horseshoe, Paris Las Vegas, le Cosmopolitan, Planet Hollywood, New York-New York, l'Aria et le MGM Grand.

Le parcours, l'aréna et la plaza sont les mêmes que lors des célébrations du championnat des Aces, en septembre dernier.

L'équipe a vaincu le Sun du Connecticut en finale de la WNBA.