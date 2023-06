Les Canadiennes accèdent aux quarts de finale des mondiaux

C’est grâce à une courte victoire de 54-50 contre la Chine que le Canada a obtenu son billet.

Nous avons joué plusieurs matchs serrés cette semaine et la Chine était invaincue. C’était grandiose d’avoir pu offrir un bon niveau de compétitivité aujourd’hui, a dit l’entraîneuse Marni Abbott-Peter. Nous avons exécuté le plan de match à la perfection. Et quand le duel est devenu serré à la fin, nous avons gardé notre calme et nous avons été capables de faire le nécessaire pour l’emporter.

Les Canadiennes menaient 45-40 après trois quarts et, au quatrième, elles ont pu résister à une remontée des Chinoises qui ont inscrit huit points de suite. Les gagnantes sont revenues avec quatre points sans réplique pour clore le débat.

Kady Dandeneau et Cindy Ouellet ont récolté 22 points dans ce triomphe.

Ç’a été une bonne bataille jusqu’à la fin, a déclaré Ouellet, auteure de neuf rebonds et trois aides. Nous sommes demeurées calmes et c’est ce qui a fait la différence.

Le Canada fera face aux Pays-Bas en quarts de finale samedi.

Défaite chez les hommes

L’équipe masculine s’est quant à elle inclinée 68-53 devant les Néerlandais en quarts de finale.

Menés par 14 points à la demie, les représentants de l’unifolié ont resserré l’écart à 9 points au troisième quart avant de voir leurs rivaux prendre le large.

Nik Goncin y est allé de 22 points pour diriger l’attaque canadienne.

Les Néerlandais ont une très bonne équipe, et ils ont très bien joué, a souligné Bo Hedges. Nous avons tenté de batailler avec eux et de les maîtriser, mais nous n’y sommes pas vraiment parvenus. L’important, c’est que nous nous sommes battus tout au long du match.

Le Canada fera face à l’Australie samedi.