On a appris mardi que les Sénateurs d’Ottawa avaient été vendus au milliardaire Michael Andlauer pour la coquette somme de 950 millions de dollars américains. Et jeudi, plusieurs publications financières ont révélé que le propriétaire du Lightning de Tampa Bay, Jeff Vinik, avait vendu une participation minoritaire à une firme d’investissement appelée Arctos Sports Partners. La valeur des actions échangées établit désormais la valeur du Lightning à 1,4 milliard.

Le montant déboursé pour acheter les Sénateurs est supérieur de 18,75 % à la plus récente évaluation que faisait le magazine Forbes. Et la nouvelle valorisation du Lightning surpasse de 40 % l’évaluation du magazine spécialisé.

Ces événements suivent les récentes expansions de Las Vegas et de Seattle, processus au cours desquels des promoteurs ont joyeusement accepté de respectivement payer 500 millions et 650 millions pour faire leur entrée dans la LNH. Il s’agissait dans les deux cas de sommes records. Les deux nouveaux propriétaires étaient si emballés de se joindre à ce club sélect qu’ils ont, de surcroît, entièrement financé leurs amphithéâtres ultramodernes avec des fonds privés.

À cette cascade d’événements, on peut aussi ajouter la vente des Penguins de Pittsburgh au groupe Fenway, il y a de cela un an et demi. Les propriétaires des Red Sox avaient alors allongé 900 millions pour acquérir Sid the Kid et sa bande, ce qui constituait alors une somme record.

***

Bref, la valeur des concessions explose littéralement et le marché affirme haut et fort qu’il est extrêmement rentable de posséder une équipe de la LNH. Le hic, c’est que toute cette richesse est créée par le plafond salarial extrêmement rigide auquel sont soumis les joueurs.

En 2000, les concessions de la LNH valaient en moyenne 261,38 millions en dollars actualisés. En 2010, cinq ans après le déclenchement d’un lock-out et l’instauration d’un plafond salarial, la valeur des équipes avait bondi à 318,14 millions, soit une hausse de 21,71 %, toujours en dollars actualisés.

En 2012, les propriétaires ont toutefois déclenché un autre lock-out qui a eu pour effet de ramener le partage des revenus à 50-50 avec les joueurs. Entre 2005 et 2012, les joueurs touchaient 57 % des recettes contre 43 % pour les propriétaires.

Depuis ce temps, la LNH est un véritable Eldorado pour les propriétaires.

Si l’on se fie aux transactions conclues cette semaine, la valeur moyenne des équipes de la LNH se situe désormais quelque part au-dessus de 1,3 milliard de dollars. C’est une appréciation de près de 500 % par rapport à leur valeur de 2000 et de 408 % par rapport à celle de 2010.

***

Du côté des joueurs, le partenariat conclu avec les propriétaires (c’était l’expression à la mode au lendemain du lock-out de 2004-2005) a beaucoup moins bien tourné.

Au début des années 2000, avant l’instauration d’un plafond salarial, les 10 plus grandes vedettes de la ligue touchaient collectivement 140,81 millions en salaires (en dollars actualisés; tous les chiffres émanent de CapFriendly). Or, cette saison, les salaires des 10 plus grandes vedettes totalisaient 118,5 millions, soit une baisse de 15,85 % par rapport à… il y a 23 ans!

Entre 2010 et 2023, grâce aux conséquences du lock-out de 2012, les salaires totaux des 10 plus grandes vedettes ont même légèrement fléchi de 0,11 %.

En résumé, entre 2010 et 2023, la trentaine de propriétaires de la LNH se sont partagé chaque année 50 % des revenus de la ligue en plus de voir la valeur de chacune des équipes s’accroître d’environ 1 milliard de dollars. Quant aux quelque 700 joueurs, ils se sont partagé l'autre moitié des revenus. Et les vedettes, ceux qui vendent les billets, n’ont absolument pas profité de la nouvelle richesse qu’ils ont créée.

Ce n’est pas ainsi que ça se passe ailleurs. Les émoluments totaux des 10 plus hauts salariés de la MLB et de la NBA ont respectivement connu des hausses de 70,13 % et de 77,15 % entre 2000 et 2023. Et pourtant, il existe aussi un plafond salarial dans la NBA.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

***

À l’évidence, les joueurs de la LNH sont enfermés dans un carcan dont les propriétaires ne voudront jamais les extirper. Être propriétaire d’une équipe équivaut désormais à posséder une machine à imprimer des sommes complètement folles d’argent sans courir le moindre risque.

À preuve, quand la pandémie a éclaté au printemps 2020, les joueurs avaient déjà touché leurs salaires complets, même si le calendrier n’était pas terminé et que les séries éliminatoires n’avaient pas encore eu lieu.

Depuis ce temps, le plafond salarial est pour ainsi dire gelé. Et il en sera ainsi pour une cinquième saison de suite l’an prochain. Même si les revenus de la LNH sont à la hausse chaque année, près de 100 % des surplus sont versés aux propriétaires. Et sagement, au nom du partage 50-50, les joueurs remboursent ainsi les 2 milliards qu’ils avaient perçus en trop en 2020.

Sur la planète, on ne retrouve probablement aucun autre employeur qui était aussi bien assuré contre les effets d’une catastrophe comme une pandémie. Les propriétaires gagnent sur tous les plans. D’un côté, les joueurs, dont les carrières sont éphémères, remboursent leurs salaires. Et de l’autre, la valeur des concessions explose.

***

Comment cette histoire se terminera-t-elle?

Ces derniers mois, un ancien haut gradé de l’Association des joueurs m’a confié que les joueurs sont littéralement pris au piège. La convention collective actuelle est tellement mauvaise et tellement restrictive, que le seul espoir de reprendre le contrôle de la situation consisterait à dissoudre le syndicat et s’en remettre aux bonnes vieilles lois du marché , plaidait-il.

Dans le jargon du sport professionnel, cette démarche est appelée la décertification .

À la table des négociations, les joueurs de la NFL et ceux de la NBA ont eu recours à cette manœuvre dans le passé avec un certain succès.

Pour les propriétaires, une décertification signifie l’apocalypse, rien de moins.

S’il n’y a plus de convention collective, ce sont les bonnes vieilles lois du marché qui s’appliquent. Il n’y a donc plus de repêchage, ni de plafond salarial, ni d’arbitrage salarial, ni de nombre d’années de service minimal à accumuler avant d’atteindre l’autonomie.

Pour comprendre à quel point les propriétaires ne veulent pas que les lois du marché s’appliquent, il suffit d’imaginer les offres que Connor Bedard serait en train de recevoir des 32 équipes si le repêchage n’existait pas.

Or, cette idée d’une éventuelle décertification commence à faire son chemin.

L’agent Allan Walsh, entre autres, fait maintenant ouvertement la promotion de cette idée. Il y a d’ailleurs consacré le dernier épisode de son intéressant balado qui s’intitule Agent provocateur.

L’Association des joueurs de la LNH étant probablement le syndicat le moins militant du sport professionnel nord-américain (avec les résultats que l’on sait), il est difficile de prévoir si l’idée de la décertification, ne serait-ce que pour améliorer le rapport de force des joueurs face aux propriétaires, finira par faire son chemin.

Selon Allan Walsh, il suffirait que 30 % des joueurs renoncent à être représentés par l’AJLNH pour que l’unité de négociation soit dissoute et que les propriétaires voient leur Eldorado s’effondrer.

En attendant, une chose est certaine : il est incroyablement rentable d’être propriétaire d’une équipe de la LNH. Et c’est en raison de cette convention collective que des milliardaires font la file pour le devenir.