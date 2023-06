La NBA suspend Ja Morant pour 25 matchs

Associated Press

La NBA en a fait l'annonce vendredi.

Morant devra aussi se soumettre à diverses conditions avant de pouvoir être réintégré dans la formation, a indiqué la ligue.

C'est la deuxième fois qu'il est suspendu au cours des trois derniers mois en lien avec ce genre d'incidents. Il avait écopé d'une sanction de huit matchs en mars.

La décision de Ja Morant de manier une arme sur les médias sociaux est alarmante et déconcertante, compte tenu du fait qu’il a commis un geste similaire pour lequel il s’est vu imposer une suspension de 8 matchs , a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver.