Le cycliste français Romain Bardet, leader de l’équipe DSM, était juste derrière lui et l’a vu chuter. Il ne connaissait pas encore la gravité de l’accident. Au micro de L’Équipe Télévision il était encore sous le choc au départ de l’étape symbolique de ce matin.

Je l’ai vu tomber devant moi. C’est seulement le soir que l’on a compris la gravité des choses. On allait à plus de 100 km/h et c’était un virage dangereux dans le sens où l’on ne voyait pas la sortie. On s’est tous fait surprendre par la vitesse. Moi j’étais en difficulté dans l’ascension, j'ai donc essayé de rattraper le retard dans la descente. Mais à 100 km/h, la moindre erreur peut être catastrophique.

Le directeur général de la fédération québécoise des sports cyclistes Louis Barbeau était attristé par le drame mais s’interroge sur les différents niveaux de responsabilité.

C’est un sport qui comporte des risques, particulièrement dans les descentes. Ce qui est plus inquiétant dans ce cas-ci, car je regardais le profil de l’étape, c’est les 15 ou 20 derniers kilomètres qui sont tous en descente jusqu’à la ligne d’arrivée. Il n’y avait pas de parapet de sécurité, le sol était rocailleux, cela ne laisse donc que peu de chances à quelqu’un qui chute.

Les secours viennent en aide à Gino Mäder lors de la cinquième étape du Tour de Suisse. Photo : Gracieuseté : Alamy

Le directeur de la fédération québécoise reconnaît que les stratégies ont changé et que les coureurs sont prêts à prendre plus de risque en attaquant dans les descentes.

Aujourd’hui, on attaque même dans les descentes. Certains coureurs arrivent même à reprendre une minute dans certaines descentes. On ne changera certes pas la nature de ce sport, mais comme certains coureurs l’avouent aujourd’hui, on peut se demander pourquoi les organisateurs ont maintenu une arrivée sans qu'il y ait un plat avant pour les ralentir.

Louis Barbeau impute également la responsabilité à la configuration de l’étape.

Il faut aussi prendre en compte ce qui précède. Cette descente arrivait à la suite d’une longue étape, donc la fatigue s'est installée et les réflexes des coureurs ne sont plus les mêmes et c’est là que les accidents tragiques peuvent survenir.

Un ancien membre de l’Union Cycliste Internationale s’est confié à Radio-Canada Sports. Il avoue que, le problème ce ne sont pas les cyclistes, mais plutôt ceux qui dessinent le parcours. Un avis partagé par Louis Barbeau.

Pour quelle raison on a eu l'arrivée de cette étape de cette façon? Il y a toujours moyen de changer les choses. L’étape était de 210 km et la chute est survenue au 197e km avec des cyclistes fatigués, moins alertes. Si on avait mis cette même descente-là à mi-parcours, on aurait peut-être pu éviter le drame.

Depuis le drame, de nombreux coureurs ont critiqué les organisateurs suisses comme la vedette belge, le champion du monde, Remco Evenepoel.

Il n’y a qu’une chose dont on ne devrait pas être heureux, c’est que la course se termine après une descente aussi dangereuse. Il faut toujours qu’il se passe quelque chose avant qu’on se rende compte que c’est irresponsable. Finir au sommet aurait été mieux. Et c’est dommage, avec une si belle ascension finale, on aurait pu se contenter d’arrivée au sommet… Mais non, il fallait rajouter du spectacle .

Greg Lemond, à gauche, et Bernard Hinault, à droite, ont livré une bataille d'anthologie dans le Tour de France 1986 . Photo : Associated Press / Lionel Cironneau

Devant ce concert de critiques, il y a aussi des notes discordantes, comme celle de Bernard Hinault. Radio-Canada Sports a joint le quintuple vainqueur du Tour de France, l’ancien champion était certes triste d’apprendre le drame mais affirme que ce sont les risques du métier.

C’est toujours triste, mais ce sont les risques de la course. Les coureurs connaissent les dangers, ça fait partie de la course. Il n’y a rien à faire.

Quand on lui a dit que plusieurs coureurs ont dénoncé l'arrivée de l’étape qui était trop dangereuse et qu’on aurait pu la placer en ascension, la réponse de Bernard Hinault est quelque peu cinglante.

S’ils ne sont pas d’accord, alors qu’ils fassent un autre métier. Ce sont les risques du métier et il faut les accepter.

Nous avons essayé de joindre l’architecte du Tour de France, Thierry Gouvenou. C’est lui qui pense et dessine les étapes, voilà ce qu’il déclarait à nos confrères français lors de la dernière Grande Boucle.

En dix ans, peut-être que l’on a gagné 10% de vitesse en descente. Ces 10% rendent les choses plus dangereuses. Et puis, il y a un gros problème de comportement dans le peloton. Il n’y a plus de respect entre les coureurs. Le constat n’est pas très rose. Je ne sais pas s’il y aura une prise de conscience générale. Nous, on doit faire des efforts sur la signalisation, la prévention, mais ça n’est pas simple.

Une déclaration peu rassurante, à quelques semaines du départ de la plus grande course du monde. Le Tour de France doit commencer le 1er juillet.

En attendant, les coureurs du Tour de Suisse ont complété une étape symbolique de 30 kilomètres, à la mémoire de Gino Mäder. Certains se sont même arrêtés sur le bord de la route pour verser quelques larmes.

La petite Reine vient de perdre un de ses sujets, trop jeune pour mourir.