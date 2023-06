Malgré les efforts de l'équipe phénoménale de l'hôpital de Coire, où il avait été transporté jeudi après avoir été réanimé, le grimpeur n'a pas pu relever son dernier et plus grand défi et à 11 h 30, nous avons dû dire au revoir à l'une des lumières de notre équipe , écrit la formation Bahrain-Victorious dans un communiqué.

Gino Mäder, alors 27e du classement général, était tombé jeudi après-midi au km 197 de l'étape-reine de l'épreuve helvétique, entre Fiesch et La Punt, dans la descente vertigineuse du col de l'Albula après une journée harassante marquée par trois ascensions au-delà de 2000 m d'altitude.

Il avait été retrouvé inerte dans l'eau d'un ravin en contrebas de la route, immédiatement réanimé puis transporté à l'hôpital de Coire par voie aérienne , avaient indiqué les organisateurs, précisant que la gravité de ses blessures n'(avait) pas encore été établie .

Mais le lendemain, Gino a perdu son combat pour se remettre des graves blessures qu'il avait subies, a expliqué la Bahrain-Victorious. Toute notre équipe est dévastée par cet accident tragique, et nos pensées et nos prières vont à la famille de Gino et à ses proches en cette période incroyablement difficile.

Son talent, son dévouement et son enthousiasme étaient une source d'inspiration pour nous tous. Il était non seulement un cycliste extrêmement talentueux, mais aussi une personne formidable en dehors du vélo , a déclaré le directeur général de la Bahrain, Milan Erzen.

La descente d'Albula avait également vu chuter au même endroit l'Américain Magnus Sheffield (Ineos-Grenadiers), resté conscient mais hospitalisé avec des contusions et une commotion cérébrale , selon l'organisation.

Dès jeudi soir, le champion du monde Remco Evenepoel avait déploré sur Twitter le choix de boucler par un tel tracé cette étape éprouvante. Puisqu'une arrivée au sommet aurait été parfaitement possible, ce n'était pas une bonne décision de laisser (les coureurs) finir par cette descente dangereuse , avait écrit le Belge.