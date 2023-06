Tous à la poursuite de Red Bull

La domination de Red Bull en formule 1 est incontestable. Ses pilotes ont remporté les sept courses de la saison et l’équipe a presque doublé le total de points de Mercedes, qui est au second rang du classement des constructeurs.

À l'approche de l'étape montréalaise du calendrier, c'est trois équipes qui se battent pour la deuxième place.

Mais, derrière Mercedes, Aston Martin et Ferrari, l’écurie française Alpine voudrait bien s’insérer dans ce peloton, et a fait quelques pas dans la bonne direction en plaçant ses deux pilotes parmi les 10 premiers lors des trois plus récents Grand Prix.

Le pilote français Esteban Ocon a donné un élan à son équipe en montant sur le podium avec une troisième place à Monaco, et il souhaite poursuivre l'offensive.

Peu importe qui c'est, l'objectif est d'aller chercher ceux qui sont devant. C’est clair qu’on a toujours les mêmes objectifs en général et je pense que le samedi, on est à peu près là où on veut être, même si on a encore du travail.

Esteban Ocon dans l'Alpine-Renault sur le circuit urbain de Monte-Carlo Photo : Getty Images / Mark Thompson

Mais, c’est surtout le dimanche sur quoi on doit se focaliser. On arrive à bien se qualifier, mais on fait un petit peu marche arrière en course , a dit Ocon, premier pilote à signer une victoire pour Alpine en 2021.

Le Français aime bien le circuit Gilles-Villeneuve et souhaite que le momentum des récentes qualifications se transporte en course.

C’est un circuit un peu old school, avec les vibreurs qui ne sont pas les standards FIA qu'on a un peu partout. Ça a du caractère comme piste. C’est sympa. J’aime bien qu'il y ait une piste qui change.

C’est clair qu’on a eu un bon weekend l’année dernière, alors que j’ai fini 6e. On avait eu un bon samedi sur la qualif, et là on a une voiture qui fonctionne très bien en qualifications récemment. Donc, on espère que les petites nouveautés vont encore amener de la performance le dimanche, parce que c’est sur le dimanche qu’on se concentre , a dit Ocon, un vétéran de 118 départs en Grand Prix.

On fait de mieux en mieux sur beaucoup de choses différentes. On est très contents de ça. Maintenant, il reste encore du travail.

Quand on lui demande ce qu’il faut faire pour rattraper Ferrari, Ocon va droit au but.

Travailler! Il n'y a pas de secret. Trouver des idées que les autres n'ont pas. La F1, c'est toujours dans les détails.

Si l’écurie Alpine veut rejoindre Ferrari, la prestigieuse Scuderia ne regarde pas derrière. On veut remonter au classement, mais le Monégasque Charles Leclerc est bien conscient que Red Bull est dans une classe à part et qu’il y a beaucoup de travail à faire avant de penser à défier l’équipe de tête.

Par deux fois, Leclerc a souligné que le travail était difficile.

Charles Leclerc pilote pour Ferrari. Photo : Getty Images / Quinn Rooney

C’est très difficile, parce que même quand on passe d’une piste à une autre, on n’est pas super constant pour l’instant. On a une voiture très compliquée à mettre dans la bonne fenêtre de fonctionnement et dès qu’on est un peu à côté, ça a de grosses conséquences.

Donc, c’est difficile, il faut juste qu’on amène un peu plus d’améliorations, et le plus rapidement possible, pour essayer de rattraper Aston Martin et Red Bull, qui est très loin devant. Mais, je pense qu’Aston Martin, on peut le faire.

Depuis le dernier Grand Prix en Espagne, Mercedes a devancé Aston Martin au deuxième rang. Malgré cet excellent résultat, le pilote George Russell reste d’un optimisme relatif.

Barcelone a été une course positive pour nous. La voiture est un peu mieux. Mais, c’est relatif. Le bolide peut sembler moins bon, mais s’il est plus rapide que les 19 autres, tu ne te plaindrais pas.

Avec les informations de Philippe Crépeau