Peu favorable à ce genre d’exercice, le vice-président et chef de la direction sportive de l’ancien Impact a amorcé son bilan avec une phrase concise.

Il y a eu du mauvais, du très mauvais et du mieux… et on est dans une phase nettement plus positive , a dit Renard.

Le onze montréalais a réussi à redresser la barre après un début de campagne catastrophique, avec une fiche de 1-6 et seulement 3 buts marqués contre 17 accordés. Depuis, la barre s'est redressée et le dossier actuel (7-9-1) est modeste, mais quasi miraculeux.

L'entraîneur du CF Montréal Hernán Losada regarde ses joueurs s'entraîner sur la nouvelle surface synthétique du stade olympique. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

On savait un peu qu’on allait avoir des difficultés en début de saison, pour différentes raisons : les départs de quelques joueurs importants, et beaucoup de blessures. Heureusement, on a eu la série de 11 matchs en une trentaine de jours, ce qui est énorme, et où les joueurs se sont bien repris — et le personnel aussi. Au niveau des blessures, on a réussi à mettre de l’ordre dans tout ça pour avoir le maximum de joueurs disponibles.

Les vétérans ont été lents à partir la machine, avoue Renard, mais les jeunes ont assuré la relève même s’ils ont été mis au milieu de l’arène un peu trop vite .

Cela dit, en incluant les rencontres du championnat canadien, les récentes statistiques du CF Montréal sont reluisantes et soulagent le patron d’une certaine pression.

« Dans les 14 derniers matchs, on a eu neuf victoires, quatre défaites et une nulle. Si on avait pu avoir cette moyenne-là depuis le début de saison, ça aurait été un autre classement, même si le classement n’est pas si catastrophique, loin de là. On est dans le projet des séries, qui est l’objectif numéro un du club, d’y participer, comme on a fait la saison dernière aussi. » — Une citation de Olivier Renard, directeur sportif du CF Montréal

Renard soutient que l’organisation n’a pas paniqué durant la tempête et il a, sans trop le vanter, donné son appui au nouveau sélectionneur Hernan Losada.

Gabriel Gervais, président du CF Montréal. Hernán Losada, entraîmeur-chef, et Olivier Renard, directeur sportif. Photo : Ivanoh Demers

Il arrivait dans un contexte très délicat pour lui, pour différentes raisons, a expliqué Renard. Succéder à une année exceptionnelle ici, avec Wil [Wilfried Nancy] qui est parti dans les conditions que vous savez. C’était important de la part du club de le soutenir. Évidemment qu’il y a eu beaucoup de pression. Il a obtenu une fiche d’une victoire et six défaites dans les sept premiers matchs, et on est resté calme en tant que club. On a parlé plus avec les joueurs que lui, parce qu’il savait que ça allait être compliqué au départ — pas aussi compliqué que ça, mais quand même.

Losada n’a cependant pas encore donné entière satisfaction à ses supérieurs. La stratégie est encore à peaufiner.

« Je ne vous cache pas que j’espère avoir un meilleur football que ce que nous faisons actuellement. Mais on vient de tellement loin, avec des situations tendues, à gauche et à droite, que l’important est de prendre les points. Quand le bateau va reprendre son rythme de croisière, j’espère que les joueurs vont retrouver un style de jeu que je veux et que le club veut atteindre. » — Une citation de Olivier Renard

L’arrivée de Messi dans la MLS

Il faut se réjouir de l’arrivée de Lionel Messi dans le circuit nord-américain, dit Renard, mais dans les faits, une équipe rivale vient de se renforcer considérablement avec l'acquisition de la légende argentine.

Ça va rester quelqu’un de compliqué quand on va jouer contre Miami, c’est sûr et certain, a laissé tomber le principal pilote du CFM. Mais je crois que pour nos joueurs, ce sera une fierté de jouer dans une ligue où des joueurs comme ça veulent venir. Oui, d’accord, il est âgé, ce n’est plus le Messi de 23 ans quand il était à Barcelone, mais ça reste quelqu’un que beaucoup de clubs aimeraient avoir.

Lionel Messi Photo : afp via getty images / FRANCK FIFE

Renard a immédiatement tenu à remettre les pendules à l’heure. L’arrivée de Messi en Floride ne signifie pas que son équipe va partir à la chasse d’une vedette planétaire. Des rumeurs chuchotent que son compatriote belge Eden Hazard, qui vient de quitter le Real Madrid, pourrait être tenté de venir à Montréal. Mais les deux hommes ne se sont pas parlé, s’il faut en croire l’ancien gardien de but des sélections jeunesse du plat pays.

« Non, il y a eu zéro contact. On a joué ensemble avec l’équipe nationale. Je pense qu’il va certainement prendre le temps de réfléchir. Je ne peux pas parler pour lui. Est-ce qu’il veut continuer? Et même si après il veut jouer au football, il y a certainement beaucoup de gens qui vont le téléphoner pour lui proposer quelque chose. Je crois qu’il veut mettre sa tête à l’endroit avec sa famille et ses enfants, il en a plusieurs, je ne sais pas si vous saviez mais il en a beaucoup. Mais il n’y a pas eu d’appels pour Montréal, non. » — Une citation de Olivier Renard, directeur sportif du CF Montréal

Le CF Montréal a-t-il assez d’argent dans ses coffres pour se payer un grand nom, comme à l’époque de Didier Drogba?

Oui, il nous reste du GAM [argent d’allocations générales] avec les ventes que nous avons effectuées , a-t-il répondu, faisant référence aux riches compensations versées par les équipes européennes pour les jeunes Djordje Mihailovic, Ismaël Koné et Alistair Johnson. Après, on ne reçoit pas le GAM de tous les joueurs en une fois. Ça dépend du nombre de paiements, parfois ça peut être étalé sur trois ou quatre saisons.

Eden Hazard n'aura disputé que 76 matchs avec le Real Madrid en quatre saisons. Photo : afp via getty images / ANDER GILLENEA

Mais ce n’est pas ce qu’il y a de plus compliqué, ajoute le dirigeant de 44 ans, qui doit jongler avec de nombreux changements au sein de son effectif depuis son arrivée il y a trois ans.

C’est plus ça le problème, de regarder combien de joueurs tu as sous contrat, plus encore que l’espace que tu as de disponible, que le propriétaire nous donne ou non du GAM. C’est vrai que chaque directeur sportif aimerait bien faire des choses, mais moi je suis très content avec ce qu’on me donne et c’est à moi à faire grandir l’équipe.

En d’autres termes, s’il veut attirer un footballeur prestigieux, Olivier Renard devra se montrer convaincant avec le propriétaire Joey Saputo afin de lui donner envie de fouiller dans ses poches.

En attendant, il s'enorgueillit de la saine gestion du budget qu'on lui accorde.

Le CF Montréal dispose de la plus petite masse salariale de la MLS, $8,661,277 selon le site sportrac.com, trois fois moins que le Toronto FC.

Je suis content de la qualité de l’équipe, a fièrement ajouté Renard. Vous avez vu, il y a quelques semaines, les salaires des joueurs qui sont sortis. Par rapport à ce que nous investissons et la qualité des joueurs, et par rapport aux experts de la ligue qui nous attendent au fond du classement, je reste convaincu que nous avons une bonne équipe.

